क्या सचमुच 42 साल तक पीछा नहीं छोड़ता है काल सर्प दोष? जानिए जन्म कुंडली में राहु-केतु से बनने वाले इस योग की मुख्य वजह, सांपों के सपनों से जुड़े संकेत और दोष शांति के अचूक उपाय।

ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को एक ऐसा योग माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। मान्यता है कि इस दोष के कारण मेहनत के बावजूद सफलता मिलने में देरी, आर्थिक परेशानियां और पारिवारिक जीवन में तनाव जैसी स्थितियां बनती हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या काल सर्प दोष का प्रभाव पूरे 42 साल तक बना रहता है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसका प्रभाव राहु-केतु की स्थिति और कुंडली के दूसरे ग्रहों पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कुंडली में काल सर्प दोष कैसे बनता है, इसके क्या संकेत बताए गए हैं और इससे राहत के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं।

कुंडली में कैसे बनता है काल सर्प दोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली के सभी सात प्रमुख ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि राहु और केतु के एक ओर स्थित हो जाते हैं, तब काल सर्प दोष का योग बनता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। इन्हें ज्योतिष में विशेष महत्व दिया गया है। काल सर्प दोष की स्थिति में राहु-केतु किस भाव में हैं और बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसका भी विचार किया जाता है। ज्योतिष में काल सर्प दोष के कई प्रकार बताए गए हैं। इसलिए केवल राहु और केतु की मौजूदगी देखकर इस दोष का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

राहु-केतु की स्थिति से बनने वाला काल सर्प दोष ज्योतिष में जीवन की कई परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इसका प्रभाव कुछ जातकों पर 42 साल की उम्र तक रह सकता है, लेकिन यह कुंडली और ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। जानें काल सर्प दोष कैसे बनता है, इसके कौन से संकेत बताए जाते हैं और भगवान शिव की पूजा सहित किन उपायों से राहत मिल सकती है। अपनी कुंडली में काल सर्प दोष की स्थिति और उसके प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

काल सर्प दोष के क्या लक्षण बताए जाते हैं? ज्योतिषीय मान्यताओं में काल सर्प दोष को जीवन में आने वाली बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे जातकों को मेहनत के बाद भी अपेक्षित सफलता मिलने में देरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव, नौकरी या कारोबार में रुकावट और परिवार में तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कुछ मान्यताओं में विवाह में देरी, संतान से जुड़ी चिंता और मन में अनजाना भय बने रहने को भी इसके प्रभावों में गिना जाता है। हालांकि, इन परेशानियों को काल सर्प दोष का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता है। इसके लिए कुंडली का पूरा विश्लेषण जरूरी होता है।

सपने में सांप दिखना क्या काल सर्प दोष का संकेत है? काल सर्प दोष से जुड़ी लोक मान्यताओं में सपने में सांप दिखाई देना भी इस दोष का संकेत माना जाता है। सपने में सांपों का जोड़ा देखना, सांप का शरीर से लिपटना या पीछा करना इस दोष से जोड़कर देखते हैं। कभी-कभी उड़ते हुए सांप या सांप के काटने का सपना आने को भी इससे संबंधित बताया जाता है। हालांकि, केवल सपने में सांप दिखाई देने से कुंडली में काल सर्प दोष होने की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिए जन्मकुंडली में राहु, केतु और दूसरे ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी है।

क्या 42 साल तक रहता है काल सर्प दोष? ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा जाता है कि काल सर्प दोष का प्रभाव कुछ लोगों के जीवन में 42 वर्ष की आयु तक रह सकता है। हालांकि, इसे सभी जातकों पर लागू होने वाला निश्चित नियम नहीं माना जाता है। इसका प्रभाव कुंडली में राहु-केतु की स्थिति, उनकी दशा-अंतर्दशा और दूसरे ग्रहों के योग पर निर्भर करता है। कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार, उम्र के साथ ग्रहों की दशा बदलने पर इसके प्रभाव में भी अंतर आ सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को 42 साल तक इसका सामना करना ही पड़ेगा।

काल सर्प दोष के प्रभाव कम करने के लिए क्या करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काल सर्प दोष की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करके रुद्राभिषेक कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करना भी लाभकारी माना जाता है। राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करने की भी परंपरा है। राहु मंत्र 'ॐ रां राहवे नमः' और केतु मंत्र 'ॐ स्रां स्रीं स्रौं सः केतवे नमः' का जप किया जाता है। हालांकि, किसी भी उपाय को करने से पहले जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए।

कुंडली में काल सर्प दोष होने का अर्थ यह कभी नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर संघर्ष ही करता रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु की परिपक्वता के बाद इसके नकारात्मक प्रभाव खुद ही शांत होने लगते हैं।