हर कालसर्प दोष एक जैसा नहीं होता! जानिए कौन-सा दोष देता है सबसे ज्यादा परेशानी

हर कालसर्प दोष एक जैसा नहीं होता है। जानिए 12 प्रकारों में कौन-सा दोष सबसे ज्यादा परेशानी देता है। महापद्म काल सर्प दोष के लक्षण, प्रभाव और निवारण उपाय पढ़ें।

वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष एक गंभीर दोष माना जाता है। कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो यह दोष बनता है। बहुत से लोग इसे एक ही प्रकार का समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसके 12 अलग-अलग प्रकार होते हैं। हर प्रकार का प्रभाव जीवन पर अलग-अलग पड़ता है। इनमें से कुछ दोष सामान्य परेशानी देते हैं, जबकि कुछ जीवन को काफी कठिन बना सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।

काल सर्प दोष क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच बाकी सभी ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल का मतलब समय या मृत्यु और सर्प का मतलब सांप है। इसलिए इसे सर्प काल भी कहा जाता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और सफलता के रास्ते में बार-बार बाधा डालता है। मेहनत के बावजूद परिणाम देर से मिलते हैं।

काल सर्प दोष के 12 प्रकार वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष के बारह अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। इनमें अनंत, शेषनाग, कर्कोटक, कुलिक, वासुकि, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, शंखचूड़, घातक और विषधर काल सर्प दोष शामिल हैं। हर प्रकार का प्रभाव जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ता है। कुछ दोष करियर को प्रभावित करते हैं, तो कुछ स्वास्थ्य या रिश्तों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

महापद्म काल सर्प दोष सबसे ज्यादा कष्टदायक बारह प्रकारों में महापद्म काल सर्प दोष को सबसे पीड़ादायक माना जाता है। यह दोष जीवन में भारी मानसिक तनाव, अचानक नुकसान और लंबे समय तक चलने वाली रुकावटें पैदा करता है। व्यक्ति को बार-बार निराशा का सामना करना पड़ता है। सफलता हाथ लगने के बाद भी वह टिक नहीं पाती है। महापद्म दोष वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी और उपायों की जरूरत होती है।

जीवन पर सामान्य प्रभाव काल सर्प दोष के कारण करियर में अचानक रुकावट आ सकती है। मेहनत और योग्यता के बावजूद तरक्की नहीं मिलती है। पैसों की तंगी बनी रहती है और वित्तीय स्थिति अस्थिर लगती है। मन हमेशा बेचैन रहता है और छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। सेहत संबंधी समस्याएं भी बार-बार परेशान कर सकती हैं।

रिश्ते और वैवाहिक जीवन पर असर इस दोष के कारण पारिवारिक रिश्तों में बेवजह तनाव और दूरियां बढ़ जाती हैं। वैवाहिक जीवन में अनबन और गलतफहमियां आम बात हो जाती हैं। व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है और करीबी लोग भी समझ नहीं पाते हैं। भावनात्मक स्तर पर भारी दबाव बना रहता है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है।

काल सर्प दोष के निवारण उपाय दोष से राहत पाने के लिए काल सर्प दोष निवारण पूजा करानी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु और नाग देवता की आराधना की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा विशेष फलदायी होती है। राहु और केतु के मंत्रों का नियमित जाप भी लाभकारी है। ॐ राहवे नमः और ॐ केतवे नमः का जाप मन को शांत करता है।

रुद्राक्ष और रत्न से राहत काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आठ या नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। ज्योतिषी की सलाह से नीलम रत्न की अंगूठी भी धारण की जा सकती है। इन उपायों के साथ नियमित पूजा और सकारात्मक सोच रखने से दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है। सही उपाय और श्रद्धा से जीवन में फिर से संतुलन आ सकता है।

काल सर्प दोष को समझकर सही उपाय अपनाने से जीवन की कई बाधाएं दूर की जा सकती हैं। सही जानकारी और विश्वास से इस दोष पर काबू पाया जा सकता है।