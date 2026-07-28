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हर कालसर्प दोष एक जैसा नहीं होता! जानिए कौन-सा दोष देता है सबसे ज्यादा परेशानी

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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हर कालसर्प दोष एक जैसा नहीं होता है। जानिए 12 प्रकारों में कौन-सा दोष सबसे ज्यादा परेशानी देता है। महापद्म काल सर्प दोष के लक्षण, प्रभाव और निवारण उपाय पढ़ें।

kaal sarp dosh
कालसर्प दोष

वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष एक गंभीर दोष माना जाता है। कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो यह दोष बनता है। बहुत से लोग इसे एक ही प्रकार का समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसके 12 अलग-अलग प्रकार होते हैं। हर प्रकार का प्रभाव जीवन पर अलग-अलग पड़ता है। इनमें से कुछ दोष सामान्य परेशानी देते हैं, जबकि कुछ जीवन को काफी कठिन बना सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।

काल सर्प दोष क्या होता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच बाकी सभी ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल का मतलब समय या मृत्यु और सर्प का मतलब सांप है। इसलिए इसे सर्प काल भी कहा जाता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और सफलता के रास्ते में बार-बार बाधा डालता है। मेहनत के बावजूद परिणाम देर से मिलते हैं।

काल सर्प दोष के 12 प्रकार

वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष के बारह अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। इनमें अनंत, शेषनाग, कर्कोटक, कुलिक, वासुकि, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, शंखचूड़, घातक और विषधर काल सर्प दोष शामिल हैं। हर प्रकार का प्रभाव जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ता है। कुछ दोष करियर को प्रभावित करते हैं, तो कुछ स्वास्थ्य या रिश्तों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

महापद्म काल सर्प दोष सबसे ज्यादा कष्टदायक

बारह प्रकारों में महापद्म काल सर्प दोष को सबसे पीड़ादायक माना जाता है। यह दोष जीवन में भारी मानसिक तनाव, अचानक नुकसान और लंबे समय तक चलने वाली रुकावटें पैदा करता है। व्यक्ति को बार-बार निराशा का सामना करना पड़ता है। सफलता हाथ लगने के बाद भी वह टिक नहीं पाती है। महापद्म दोष वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी और उपायों की जरूरत होती है।

जीवन पर सामान्य प्रभाव

काल सर्प दोष के कारण करियर में अचानक रुकावट आ सकती है। मेहनत और योग्यता के बावजूद तरक्की नहीं मिलती है। पैसों की तंगी बनी रहती है और वित्तीय स्थिति अस्थिर लगती है। मन हमेशा बेचैन रहता है और छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। सेहत संबंधी समस्याएं भी बार-बार परेशान कर सकती हैं।

रिश्ते और वैवाहिक जीवन पर असर

इस दोष के कारण पारिवारिक रिश्तों में बेवजह तनाव और दूरियां बढ़ जाती हैं। वैवाहिक जीवन में अनबन और गलतफहमियां आम बात हो जाती हैं। व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है और करीबी लोग भी समझ नहीं पाते हैं। भावनात्मक स्तर पर भारी दबाव बना रहता है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है।

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काल सर्प दोष के निवारण उपाय

दोष से राहत पाने के लिए काल सर्प दोष निवारण पूजा करानी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु और नाग देवता की आराधना की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा विशेष फलदायी होती है। राहु और केतु के मंत्रों का नियमित जाप भी लाभकारी है। ॐ राहवे नमः और ॐ केतवे नमः का जाप मन को शांत करता है।

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रुद्राक्ष और रत्न से राहत

काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आठ या नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। ज्योतिषी की सलाह से नीलम रत्न की अंगूठी भी धारण की जा सकती है। इन उपायों के साथ नियमित पूजा और सकारात्मक सोच रखने से दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है। सही उपाय और श्रद्धा से जीवन में फिर से संतुलन आ सकता है।

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काल सर्प दोष को समझकर सही उपाय अपनाने से जीवन की कई बाधाएं दूर की जा सकती हैं। सही जानकारी और विश्वास से इस दोष पर काबू पाया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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