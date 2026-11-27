Kaal Bhairav Jayanti 2026: काल भैरव जयंती पर राहु-केतु दोष से मुक्ति, व्यापार में तरक्की और अनजाने भय को दूर करने के अचूक उपाय। पढ़ें भैरव अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि, प्रभावशाली मंत्र और जरूरी नियम।

भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप माना जाता है। इस साल यह पर्व 1 दिसंबर 2026, दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। काल भैरव जयंती उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से काल भैरव की पूजा करने से भय, बाधाओं और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष में काल भैरव की आराधना को राहु-केतु से जुड़ी परेशानियों में राहत पाने के उपायों से भी जोड़ा जाता है। इस अवसर पर सरसों के तेल का दीपक जलाने, उड़द अर्पित करने और कुत्तों को भोजन कराने की परंपरा है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। आइए जानते हैं काल भैरव जयंती पर कौन-से उपाय करना शुभ माना जाता है।

काल भैरव जयंती पर ऐसे करें भगवान की पूजा काल भैरव जयंती के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और घर के मंदिर में भगवान शिव तथा काल भैरव का स्मरण करें। संभव हो तो किसी भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करें। भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और धूप, फूल एवं फल अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का जाप करें। शाम के समय भी दीपक जलाकर भगवान की आरती कर सकते हैं। पूजा के दौरान मन में भय और परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन की गई भैरव आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है।

भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप माना जाता है और उनकी आराधना को राहु-केतु से जुड़ी परेशानियों में राहत पाने के उपायों से जोड़ा जाता है। 1 दिसंबर को काल भैरव जयंती के अवसर पर पूजा, मंत्र जाप और दीपदान करने से भय, बाधाओं और नकारात्मकता से मुक्ति की कामना की जाती है। अगर आपकी कुंडली में राहु-केतु की स्थिति अशुभ है या जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो अपनी कुंडली के अनुसार पूजा और उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

कारोबार में तरक्की के लिए चढ़ाएं साबुत उड़द अगर कारोबार में लगातार रुकावटें आ रही हैं या काम का विस्तार करना चाहते हैं, तो काल भैरव जयंती पर साबुत उड़द अर्पित करने का उपाय किया जाता है। इसके लिए किसी भैरव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक उड़द चढ़ाएं। इसके बाद 11 उड़द के दाने लेकर काले कपड़े में बांधें। प्रत्येक दाना रखते समय 'ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ' मंत्र का जाप करें। मान्यता के अनुसार, इस उपाय से व्यापार में आ रही बाधाएं दूर करने और नए अवसर पाने की प्रार्थना की जाती है।

सुख-सुविधाओं के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं जीवन में सुख-सुविधाओं और आर्थिक स्थिरता की कामना रखने वाले लोग काल भैरव जयंती पर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दीपक जला सकते हैं। दीपक भगवान के सामने रखकर श्रद्धा से मंत्र जाप करें। इस दौरान 'ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ' मंत्र का दो बार जाप करने की परंपरा बताई जाती है। पूजा के बाद भगवान से परिवार की खुशहाली और जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। दीपक हमेशा सुरक्षित स्थान पर जलाएं।

राहु-केतु की परेशानी में करें काल भैरव का स्मरण ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, राहु और केतु से जुड़ी परेशानियों में भगवान काल भैरव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का जाप करें। काले कुत्ते को काल भैरव का वाहन माना जाता है, इसलिए उसे भोजन कराना भी इस दिन का प्रमुख उपाय है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुत्ते को रोटी या उचित भोजन खिलाएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाओं से लड़ने का साहस मिलता है।

भय और नकारात्मकता दूर करने के लिए बांधें काला धागा अगर मन में किसी बात को लेकर डर बना रहता है या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो काल भैरव जयंती पर काले धागे का उपाय किया जाता है। इसके लिए काला धागा भगवान काल भैरव के चरणों में रखकर मंत्र जाप करें। कुछ देर बाद उसे श्रद्धापूर्वक उठाकर दाएं पैर में बांधने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे भय और नकारात्मक विचारों से बचाव होता है। इस उपाय को करते समय मन शांत रखें और भगवान से साहस तथा धैर्य देने की प्रार्थना करें।

साहस और मानसिक बल के लिए करें पितरों का स्मरण काल भैरव जयंती पर भगवान की पूजा के साथ पितरों का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। वहीं, काल भैरव की आराधना को साहस, आत्मविश्वास और संकटों का सामना करने की शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। पूजा के दौरान किसी के प्रति द्वेष ना रखें और जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लें।

काल भैरव जयंती का पावन अवसर जीवन के अंधकार को मिटाकर साहस, सुरक्षा और सकारात्मकता का संचार करने का उत्तम माध्यम है। अगर आप इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ बाबा काल भैरव की पूजा करते हैं, तो राहु-केतु समेत ग्रहों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलता है।