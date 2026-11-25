कब है काल भैरव जयंती? नोट करें पूजा मुहूर्त और पढ़ें काशी के कोतवाल की पौराणिक कथा
काल भैरव जयंती के मौके पर अगर शुभ मुहूर्त पर पूजा की जाए तो इसे काफी फलदायी मानते हैं। पढ़ें काशी के कोतवाल की कथा और जानें इस दिन कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
सनातन धर्म में काल भैरव जयंती का विशेष महत्व होता है। इस दिन को खासकर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव बाबा को समर्पित माना जाता है। माना जाता है कि काल भैरव बाबा ना सिर्फ लोगों का डर खत्म करते हैं बल्कि जिंदगी से नेगेटिविटी और हर एक परेशानी से लड़ने की शक्ति देते हैं। हर साल अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने में काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस साल 1 दिसंबर को काल भैरव जयंती पड़ रही है।
मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन कब पूजा करनी चाहिए? साथ में पढ़ें काशी के कोतवाल के उत्पत्ति की पौराणिक कथा और जानें इस दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में।
काल भैरव जयंती की पौराणिक कथा
धर्म शास्त्र मान्यताओं के आधार पर एक बार ब्रह्मा जी को जब अपनी रचना की शक्ति पर घमंड होने लगा था तब उन्हें लगने लगा कि सृष्टि में उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं ब्रह्मा जी भगवान शिव की श्रेष्ठता पर भी शक और सवाल उठाने लगे। उनके अंहकार को देखकर भगवान शिव के गुस्से और तेज से काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवे सिर को काटा और इसके बाद उन पर ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा।
इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव तीनों लोक में भटकते रहे लेकिन उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर अलग नहीं हुआ। इसके बाद काशी में में जैसे ही वो पहुंचे तो उनके हाथ से कपाल छूट कर नीचे गिर गया और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। मान्यता है कि तभी से काल भैरव काशी के कोतवाल के रूप में वहीं विराजमान हो गए।
काल भैरव जयंती शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 दिसंबर को पड़ने वाली है। पंचांग के हिसाब से अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 दिसंबर की देर रात 12 बजकर 11 मिनट से होने वाली है। इस तिथि का समापन रात में 11 बजकर 22 मिनट पर होगा। निशिता मुहूर्त में काल भैरव की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी मान जाता है।
काल भैरव पर करें आसान उपाय
1. काल भैरव जयंती पर शाम को काल भैरव के नाम का सरसों का तेल जलाएं। माना जाता है कि इससे हर तरह के डर और परेशानियां दूर होती हैं।
2. इस खास दिन कुत्ते को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से काल भैरव की असीम कृपा मिलती है।
3. काल भैरव के मंदिर अगर जाना हो पाए तो काला तिल और फूल जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं।
4. काल भैरव जयंती पर ॐ कालभैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। बस ध्यान रखें कि इस दौरान आपका मन शांत रहे। मान्यता है कि इस मंत्र से कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
5. इस दिन आप कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। साथ ही ध्यान रखें कि किसी को भी परेशान ना करें और आपके बात-व्यवहार से किसी को भी ठेस ना पहुंचें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
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