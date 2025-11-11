कैसे काल भैरव के संपर्क में आकर मार्कण्डेय ने काल को बांध दिया, समय वहीं रोक दिया
संक्षेप: Kaal Bhairav Puja:आप सिर्फ समय का खिलौना हैं। आपको काल भैरव के उस आयाम तक जाना है, जब आप समय के स्वामी बन सकें। यदि आप समय के स्वामी बन गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन और जीवन-प्रक्रिया के भी स्वामी बन गए हैं।
फिर उनके अंदर का वह आयाम खुल गया, जहां अब उनके लिए समय उपलब्ध नहीं था। कहते हैं कि वह एक साल के लड़के के रूप में जीवित रहे, क्योंकि वे काल भैरव के संपर्क में आए, तो उन्होंने काल को बांध दिया और समय को वहीं रोक दिया।
काल का अर्थ है- समय। काल का अर्थ शून्यता भी है। काल का अर्थ चक्र भी है। काल का अर्थ अन्य स्तरों पर चक्रों से भी परे है। इनमें काल, काल भैरव, महाकाल को सूक्ष्मदर्शी तरीकों से समझा जा सकता है। ये सभी अनुभव के विभिन्न आयामों में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी समय का हमारा अनुभव प्रकृति के चक्रों के कारण है। जो कुछ भी चक्रों में है, हम माप सकते हैं- वह कितनी बार घूमता है, इस तरह हम समय की समझ में आ रहे हैं।
काल भैरव बस उनका एक अवतार बने हैं, ताकि हम उन तक पहुंच सकें। एक ऊर्जा स्थान बन सकें, जहां हम उन तक पहुंच सकें। मुझे लगता है कि तमिल में जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह बहुत उपयुक्त है। जब कोई मर जाता है, तो वे कहते हैं, ‘कलाम आयतांगा’- इसका मतलब है कि उसका समय समाप्त हो गया है। यह बहुत सरल और उत्तम है। बस इतना ही हुआ, समय खत्म हो गया।
ज्यादातर यह पता ही नहीं चलता कि समय पर बात हो रही है। उन्हें लगता है कि वे हमेशा के लिए हैं। नहीं, हम समय के खिलौने हैं। आप कुछ करते हैं, तो खत्म हो जाते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, तो खत्म हो जाते हैं।आप सिर्फ समय का खिलौना हैं। तो, आपको काल भैरव के उस आयाम तक जाना है, जब आप समय के स्वामी बन सकें। यदि आप समय के स्वामी बन गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन और जीवन-प्रक्रिया के भी स्वामी बन गए हैं।