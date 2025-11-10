Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kaal Bhairav Jayanti 2025: Date, Significance, Upay and Remedies
Kaal Bhairav Jayanti 2025: काल भैरव जयंती इस दिन, करें ये खास उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी

Kaal Bhairav Jayanti 2025: काल भैरव जयंती इस दिन, करें ये खास उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी

संक्षेप: Kaal Bhairav Jayanti 2025: मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल काल भैरव जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव के रौद्र रूप बाबा काल भैरव को समर्पित होता है। भैरव बाबा की पूजा तंत्र-मंत्र के देवता और काशी के कोतवाल के रूप में होती है।

Mon, 10 Nov 2025 06:13 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल काल भैरव जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव के रौद्र रूप बाबा काल भैरव को समर्पित होता है। भैरव बाबा की पूजा तंत्र-मंत्र के देवता और काशी के कोतवाल के रूप में होती है। माना जाता है कि वे न केवल नकारात्मक शक्तियों और भय का नाश करते हैं, बल्कि शत्रुओं से रक्षा भी करते हैं। इस साल काल भैरव जयंती12 नवंबर 2025, बुधवार को है। यह दिन पूजा और साधना के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन भैरव साधना करने से व्यक्ति के जीवन में साहस, सुरक्षा और सफलता बढ़ती है। शास्त्रों में काल भैरव को भगवान शिव का वह स्वरूप बताया गया है जो असत्य, अन्याय और अधर्म का विनाश करता है। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करता है, उसके जीवन से डर, कर्ज, रोग और शत्रु सभी दूर हो जाते हैं। काशी (वाराणसी) में काल भैरव को शहर का 'कोतवाल' कहा जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, इस दिन क्या करें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चौमुखी दीपक जलाएं- शाम के समय किसी भैरव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द के कुछ दाने डालें। दीपक जलाते समय यह मंत्र 108 बार जपें-"ॐ ह्रीं काल भैरवाय हं फट् स्वाहा"।

कुत्तों को भोजन कराएं- दीपक जलाने के बाद कुत्तों को भोजन कराएं। कुत्ते को काल भैरव का वाहन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले रंग के कुत्तों को मीठी रोटी, दूध या दही-चावल खिलाने से बाबा विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं।

नारियल अर्पित करें- काल भैरव जयंती की शाम एक नारियल अपने सिर से सात बार उतारकर भैरव मंदिर में अर्पित करें।

ये भी पढ़ें:शनि के मार्गी होने से इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

दान करें- इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को काले कपड़े, कंबल या तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने