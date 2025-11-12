Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kaal Bhairav Jayanti 2025 date and time in india and Rahu ketu upaay
Kaal Bhairav Jayanti: काल भैरव की जयंती आज, करें राहु-केतु के उपाय , इन चीजों से भी प्रसन्न होंगे काल भैरव

Kaal Bhairav Jayanti: काल भैरव की जयंती आज, करें राहु-केतु के उपाय , इन चीजों से भी प्रसन्न होंगे काल भैरव

संक्षेप: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कालभैरव का आविर्भाव हुआ था। इस दिन पूजा, मंत्रजप और हवन करने से लाभ मिलता है। इस साल12 नवंबर को कालभैरव जयंती मनाई जा रही है।

Wed, 12 Nov 2025 06:47 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Kaal Bhairav Jayanti 2025: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कालभैरव का आविर्भाव हुआ था। इस दिन पूजा, मंत्रजप और हवन करने से लाभ मिलता है। इस साल12 नवंबर को कालभैरव जयंती मनाई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन काल भैरव की पूजा से जो अनेक पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिवमहापुराण, स्कंदपुराण के अनुसार भगवान भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था। अत: इस दिन कालभैरव की पूजा करनी चाहिए तथा काल भैरव मंदिर में सफेद झंडा भी लगाना चाहिए। अनेक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले भैरव ही है जो साक्षात भगवान शिव के ही रूप है। काल भैरव मनुष्य की रक्षा करते हैं। जो भी काल भैरव की पूजा अर्चना करता है, उसके पिछले जन्म और इस जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी तिथि 11 नवंबर की रात 11 बजकर 09 बजे से प्रारंभ होकर 12 नवंबर की रात 10 बजकर 58 मिनट तक है। इसलिए उदया तिथि में कालभैरव जयंती पर्व 12 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काल भैरव जयंती पर क्या उपाय करने चाहिए

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु-केतु ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो आपको काल भैरव की पूजा लाभ देगी। इसके लिए कुत्ते को भोजन कराना भी बहुतशुभ माना जाता है। ॐ काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके अलावा इस दिन काल भैरव के सामने काले तिल, सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। भैरव जी को नींबू अर्पित करने चाहिए। काला कुत्ता काल भैरव का वाहन माना गया है। उसे रोटी, दूध खिलाने से पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार इस दिन किए गए उपाय से बिजनेस बढ़ता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। लाइफ में समृद्धि आती है। काल भैरव की पूजा से भूत-प्रेत, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकतीं। काल भैरव अवतार कहे जाते हैं। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की बुराई को त्याग सकते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गुरुवार कुत्ते को गुड़ खिलाएं। बुधवार को भैरव नाथ को जलेबी चढ़ाएं और कुत्तों को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी भैरव मं‍दिर में गुलाब, चंदन और गुगल की खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kaal Bhairav kalaashtami
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने