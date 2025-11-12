Kaal Bhairav Jayanti: काल भैरव की जयंती आज, करें राहु-केतु के उपाय , इन चीजों से भी प्रसन्न होंगे काल भैरव

संक्षेप: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कालभैरव का आविर्भाव हुआ था। इस दिन पूजा, मंत्रजप और हवन करने से लाभ मिलता है। इस साल12 नवंबर को कालभैरव जयंती मनाई जा रही है।

Kaal Bhairav Jayanti 2025: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कालभैरव का आविर्भाव हुआ था। इस दिन पूजा, मंत्रजप और हवन करने से लाभ मिलता है। इस साल12 नवंबर को कालभैरव जयंती मनाई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन काल भैरव की पूजा से जो अनेक पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिवमहापुराण, स्कंदपुराण के अनुसार भगवान भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था। अत: इस दिन कालभैरव की पूजा करनी चाहिए तथा काल भैरव मंदिर में सफेद झंडा भी लगाना चाहिए। अनेक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले भैरव ही है जो साक्षात भगवान शिव के ही रूप है। काल भैरव मनुष्य की रक्षा करते हैं। जो भी काल भैरव की पूजा अर्चना करता है, उसके पिछले जन्म और इस जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी तिथि 11 नवंबर की रात 11 बजकर 09 बजे से प्रारंभ होकर 12 नवंबर की रात 10 बजकर 58 मिनट तक है। इसलिए उदया तिथि में कालभैरव जयंती पर्व 12 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काल भैरव जयंती पर क्या उपाय करने चाहिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु-केतु ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो आपको काल भैरव की पूजा लाभ देगी। इसके लिए कुत्ते को भोजन कराना भी बहुतशुभ माना जाता है। ॐ काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके अलावा इस दिन काल भैरव के सामने काले तिल, सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। भैरव जी को नींबू अर्पित करने चाहिए। काला कुत्ता काल भैरव का वाहन माना गया है। उसे रोटी, दूध खिलाने से पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार इस दिन किए गए उपाय से बिजनेस बढ़ता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। लाइफ में समृद्धि आती है। काल भैरव की पूजा से भूत-प्रेत, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकतीं। काल भैरव अवतार कहे जाते हैं। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की बुराई को त्याग सकते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गुरुवार कुत्ते को गुड़ खिलाएं। बुधवार को भैरव नाथ को जलेबी चढ़ाएं और कुत्तों को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी भैरव मं‍दिर में गुलाब, चंदन और गुगल की खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं।