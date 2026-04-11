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ज्योतिष शास्त्र: कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ कैसे जानें? कमजोर शनि के संकेत और उपाय

Apr 11, 2026 07:15 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिष शास्त्र: कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ कैसे जानें? कमजोर शनि के संकेत, साढ़ेसाती-ढैया के प्रभाव और शनि दोष निवारण के सरल उपाय जानें। शनि को मजबूत करने के लिए क्या करें, यहां पढ़ें विस्तार से।

ज्योतिष शास्त्र: कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ कैसे जानें? कमजोर शनि के संकेत और उपाय

शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है। वे न्याय के देवता हैं और व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यदि शनि शुभ है, तो जीवन में अनुशासन, मेहनत और स्थिरता आती है, जबकि अशुभ होने पर साढ़ेसाती, ढैया या अन्य दोषों से व्यक्ति को कष्ट झेलने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति जानने के कई तरीके हैं।

शनि शुभ है या अशुभ, कैसे पहचानें?

कुंडली में शनि की स्थिति देखकर आसानी से जाना जा सकता है कि वे शुभ हैं या अशुभ। यदि शनि अपनी उच्च राशि तुला में, स्वराशि मकर या कुंभ में, या त्रिकोण भाव (1, 5, 9) में बैठे हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त कर रहे हों, तो उन्हें शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अनुशासित, मेहनती और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं।

उल्टे, यदि शनि नीच राशि मेष में हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या 6, 8, 12 भाव में हो, तो वह अशुभ प्रभाव देता है। शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़ेसाती में व्यक्ति को देरी, बाधाएं, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

कमजोर शनि के प्रमुख संकेत

कमजोर या अशुभ शनि कई स्पष्ट संकेत देता है। व्यक्ति को बार-बार असफलता मिलती है, मेहनत के बावजूद तरक्की नहीं होती है। आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है, नौकरी या व्यापार में रुकावटें आती हैं। स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द, घुटनों की समस्या, दांतों से संबंधित रोग या पुरानी बीमारियां हो सकती हैं।

मानसिक रूप से व्यक्ति उदास, अकेला और निराश रहता है। रिश्तों में कलह बढ़ती है, विवाह में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। संतान सुख में बाधा या संतान से संबंधित चिंता भी कमजोर शनि का संकेत है।

शनि दोष के प्रभाव

शनि का अशुभ प्रभाव साढ़ेसाती और ढैया के रूप में सबसे ज्यादा दिखता है। साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ढैया में छोटी-छोटी समस्याएं बढ़ जाती हैं। शनि की महादशा में देरी, मेहनत के बावजूद कम फल और सामाजिक अलगाव महसूस होता है।

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कमजोर शनि के उपाय

शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु या कंबल का दान करना। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का रोजाना जाप करना बहुत प्रभावी है। हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ भी शनि दोष निवारण में मदद करता है।

शनिवार को निर्जल या फलाहार व्रत रखना शुभ है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना और पीपल के वृक्ष की सेवा भी शनि को प्रसन्न करती है।

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शनि को शुभ बनाने के लिए जीवनशैली

शनि को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन बनाए रखें। समय की पाबंदी करें, मेहनत करें और झूठ से दूर रहें। सात्विक भोजन लें, क्रोध और नकारात्मक सोच को नियंत्रित करें। नियमित व्यायाम और ध्यान से शनि की ऊर्जा संतुलित होती है।

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शनि देव न्याय के देवता हैं। यदि वे अशुभ हैं तो कष्ट देते हैं, लेकिन शुभ होने पर स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देते हैं। सही उपाय और सकारात्मक कर्मों से शनि की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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