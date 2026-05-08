Jyestha Adhik Mass 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मलमास में जरूर करें ये 7 खास उपाय, नहीं रहेगी धन-दौलत की कमी
Jyestha Adhik Mass 2026: 17 मई से शुरू हो रहे ज्येष्ठ अधिक मास में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के प्रभावी उपाय। मलमास में ये खास पूजा और उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।
ज्येष्ठ अधिक मास 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय जानिए। 17 मई से 15 जून तक चलने वाले पुरुषोत्तम मास में इन सरल उपायों से धन-दौलत की कमी दूर होगी और घर में सुख-समृद्धि आएगी। अधिकमास में लक्ष्मी कृपा पाने के महत्वपूर्ण नियम और उपाय इस लेख में पढ़ें।
ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला अधिकमास या मलमास इस बार 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह पूरा महीना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना के लिए काफी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस मास में किए गए दान, पूजा और उपाय का सौ गुना फल मिलता है। अगर आप धन-दौलत, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं, तो इस मलमास में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले विशेष उपाय जरूर करें।
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय
पुराणों के अनुसार, अधिकमास को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर विशेष बना दिया। इस माह में मां लक्ष्मी भी अपने पति के साथ विशेष रूप से प्रसन्न रहती हैं। जो भक्त इस दौरान श्रद्धा से लक्ष्मी-विष्णु की पूजा करता है, उसे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती। इस मास में किया गया छोटा से छोटा दान भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है।
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 7 खास उपाय
- तुलसी पूजा: रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास अधिकमास की कथा सुनने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
- श्री सूक्त पाठ: रोजाना श्री सूक्त का पाठ करें। यह मंत्र धन और समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है।
- सफेद चीजों का दान: इस मास में चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, घी और मिठाई का दान करें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है।
- लक्ष्मी-विष्णु आरती: शाम को लक्ष्मी-नारायण की आरती अवश्य करें। कमल के फूल और अगरबत्ती चढ़ाना विशेष शुभ होता है।
- सात्विक भोजन: पूरे माह तामसिक भोजन से दूर रहें। सात्विक भोजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
- धन संबंधी मनोकामना: मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते समय अपनी आर्थिक इच्छा साफ-साफ कहें। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से जल्दी फल मिलता है।
- गीता पाठ: श्रीमद्भागवत गीता का रोज थोड़ा-थोड़ा पाठ करें। इससे आर्थिक स्थिरता के साथ मानसिक शांति भी मिलती है।
मलमास में क्या ना करें?
इस माह में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना और बड़े शुभ कार्य वर्जित हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को इस अवधि में करने से अशुभ फल मिल सकता है।
भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा
अधिकमास 2026 भक्ति, दान और संयम का महीना है। इसमें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उपाय करने से ना सिर्फ धन-दौलत बढ़ती है, बल्कि जीवन में सुख-शांति भी बनी रहती है। जो भक्त इस मास को सही ढंग से उपयोग करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है।
17 मई से 15 जून 2026 तक चलने वाला इस बार का पुरुषोत्तम मास धन संबंधी समस्याओं को दूर करने और समृद्धि पाने का सुनहरा अवसर है। श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाएं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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