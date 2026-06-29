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ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इन 7 चीजों का दान करें, भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगा पुण्य फल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Jyeshtha Purnima 2026: आज 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। जानिए किन 7 चीजों का दान शुभ माना जाता है, दान का महत्व क्या है और दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इन 7 चीजों का दान करें, भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगा पुण्य फल

Jyeshtha Purnima 2026: आज 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा के साथ किया गया दान कई गुना फल देता है। खास बात यह है कि ज्येष्ठ महीने की तपती गर्मी को देखते हुए कुछ ऐसी चीजों का दान सबसे शुभ माना गया है, जिनसे जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। आइए जानते हैं कि इस दिन किन सात चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्यों किया जाता है दान?

धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ दान-पुण्य करने से शुभ फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान व्यक्ति के पापों को कम करने और पुण्य बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करते हैं।

1. जल का दान

ज्येष्ठ का महीना गर्मी का समय होता है। ऐसे में प्यासे लोगों को ठंडा पानी पिलाना या पानी की व्यवस्था करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। कई लोग इस दिन प्याऊ भी लगवाते हैं।

2. अन्न का दान

जरूरतमंद लोगों को चावल, गेहूं, दाल या भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अन्नदान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न की कमी नहीं रहती।

3. वस्त्र का दान

गरीब या जरूरतमंद लोगों को साफ और पहनने योग्य कपड़े देना भी अच्छा माना गया है। इससे दान करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है।

4. छाता का दान

गर्मी और धूप से बचाने के लिए छाता दान करने की परंपरा भी ज्येष्ठ महीने में बताई गई है। इसे जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी दान माना जाता है।

5. पंखा या शीतल वस्तुओं का दान

ज्येष्ठ की तेज गर्मी को देखते हुए हाथ का पंखा, मटका, सुराही या अन्य ठंडी चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे दूसरों को राहत मिलती है और दान का पुण्य मिलता है।

6. फल का दान

मौसमी फल जरूरतमंद लोगों को देना भी शुभ माना जाता है। यह दान स्वास्थ्य और सेवा, दोनों से जुड़ा माना जाता है।

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7. दक्षिणा और जरूरत की वस्तुओं का दान

अपनी क्षमता के अनुसार धन, पूजा सामग्री या जरूरत की दूसरी चीजों का दान भी किया जा सकता है। धर्म में कहा गया है कि दान हमेशा श्रद्धा और बिना दिखावे के करना चाहिए।

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दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। किसी का अपमान करके या दिखावे के लिए दान करने से बचें। कोशिश करें कि दान ऐसी चीजों का हो, जिससे सामने वाले की सच में मदद हो सके। जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ दान देना सबसे अच्छा माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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