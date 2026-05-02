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Jyeshtha Month 2026: आज से ज्येष्ठ माह शुरू, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बन रहे हैं योग

May 02, 2026 01:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज से शुरू हुआ ज्येष्ठ माह कुछ राशियों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्येष्ठ माह में अधिक मास का दुर्लभ संयोग और हनुमान जी की कृपा से इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में।

Jyeshtha Month 2026: आज से ज्येष्ठ माह शुरू, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बन रहे हैं योग

2 मई 2026 यानी आज से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो गई है। इस बार ज्येष्ठ माह खास है, क्योंकि इसमें अधिक मास भी शामिल है, जिसकी वजह से यह 59 दिनों तक चलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस लंबे ज्येष्ठ मास में चार राशियों पर बजरंगबली की विशेष कृपा बनी रहेगी। इन राशियों के लिए धन लाभ, बाधाओं में कमी और शुभ परिणाम के योग बन रहे हैं।

मेष राशि

ज्येष्ठ माह मेष राशि वालों के लिए राहत और प्रगति का समय लेकर आ रहा है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं। नौकरी या व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्च व आय में अच्छा संतुलन बनेगा। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। इस महीने मेहनत का फल मिलेगा और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए ज्येष्ठ मास करियर और आर्थिक उन्नति का बेहद अच्छा समय साबित होगा। सरकारी नौकरी, प्रमोशन या ड्रीम जॉब की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। धन-वैभव में वृद्धि होगी। जीवन में चल रहा तनाव और संघर्ष कम होगा। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर सुधार देखने को मिलेगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक राहत और सुरक्षा का समय है। कर्ज, उधार और पुरानी आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। यात्राओं से खास फायदा होगा, खासकर व्यापार से जुड़ी यात्राएं लंबे समय तक लाभ दिला सकती हैं। माता-पिता या घर के बुजुर्गों की सेहत में सुधार होगा। दुर्घटना या अन्य संकटों से सुरक्षा मिलने के योग हैं।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए ज्येष्ठ मास मानसिक शांति और आर्थिक लाभ का महीना रहेगा। कर्ज और स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां कम होंगी। नकारात्मक वातावरण से छुटकारा मिलेगा। धन से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी और कहीं से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोई शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का मौका भी बन सकता है।

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ज्येष्ठ मास में इन राशियों के लिए विशेष सलाह

इन चार राशियों को इस महीने हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार को सिंदूर चढ़ाना और मंगलवार को व्रत रखना अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही सकारात्मक सोच बनाए रखें, जरूरतमंद की मदद करें और अनावश्यक विवाद से बचें। ज्येष्ठ अधिक मास होने के कारण इन राशियों की साधना का फल और भी बढ़ जाता है।

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2 मई 2026 से शुरू हो रहा ज्येष्ठ मास इन चार राशियों - मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। बजरंगबली की कृपा से इनकी किस्मत चमक सकती है। सही समय पर सही प्रयास और आस्था बनाए रखें तो इस लंबे महीने में शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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