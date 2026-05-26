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Bada Mangal 2026: चौथे बड़े मंगल पर आज शाम सुंदरकांड की इन 5 चौपाइयों का करें जाप, हर परेशानी से मिलेगी मुक्ति

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Bada Mangal 2026: आज 26 मई को चौथे बड़े मंगल पर शाम को सुंदरकांड की इन 5 शक्तिशाली चौपाइयों का जाप करें। भय, बाधा, शत्रु और हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की ये रामबाण चौपाइयां विशेष फलदायी हैं।

Bada Mangal 2026: चौथे बड़े मंगल पर आज शाम सुंदरकांड की इन 5 चौपाइयों का करें जाप, हर परेशानी से मिलेगी मुक्ति

26 मई 2026, मंगलवार को ज्येष्ठ मास का चौथा और अधिकमास का दूसरा बड़ा मंगल है। सनातन परंपरा में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि त्रेतायुग में इसी मास के मंगलवार को भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। इसलिए इस दिन बजरंगबली की पूजा और सुंदरकांड पाठ से विशेष फल प्राप्त होते हैं।

अगर आपके मन में भय, चिंता, संदेह या कोई बाधा है, तो आज शाम इन 5 खास चौपाइयों का जाप करने से हनुमान जी की कृपा जरूर मिलेगी। आइए जानते हैं इन पावन पंक्तियों का अर्थ और महत्व।

1. नए कार्य की शुरुआत और यात्रा की सफलता के लिए

'प्रबिसि नगर कीजै सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥'

अर्थ: अपने हृदय में अयोध्या के राजा श्री राम को स्थापित करके नगर में प्रवेश करें और सभी कार्य पूर्ण करें।

लाभ: यह चौपाई हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश करने के समय की है। किसी भी नए काम, नौकरी, व्यापार या लंबी यात्रा शुरू करने से पहले इसका जाप करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। आज इस चौपाई का 11 बार जाप अवश्य करें।

2. आत्मविश्वास और असंभव को संभव बनाने के लिए

'कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहि होई तात तुम पाहीं॥'

अर्थ: हे हनुमान! इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए कठिन हो?

लाभ: जब मन में हारने का भाव आए या कोई काम असंभव लगे, तब इस चौपाई का जाप करें। यह आपके अंदर छिपी शक्ति जगाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। परीक्षा, इंटरव्यू, मुकदमा या कोई बड़ा लक्ष्य हो, तो इस चौपाई को याद रखें।

3. शत्रु को मित्र बनाने और विपरीत परिस्थितियों को बदलने के लिए

'गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥'

अर्थ: आपके भक्त के लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर जितना छोटा हो जाता है और आग भी शीतल हो जाती है।

लाभ: यदि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, शत्रु सक्रिय हैं या परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, तो इस चौपाई का जाप करें। यह प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने में अद्भुत शक्ति रखती है।

4. आलस्य त्याग और निरंतर कर्मशील रहने के लिए

'हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहां बिश्राम॥'

अर्थ: हनुमान जी ने राम का कार्य पूरा किए बिना आराम करने से इनकार कर दिया।

लाभ: आलस्य, टालमटोल और प्रक्रास्टिनेशन की समस्या से जूझ रहे हैं? इस चौपाई का जाप आपको अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की याद दिलाएगा। लक्ष्य पर लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देगी।

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5. भारी संकट और विपत्ति से मुक्ति के लिए

'दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥'

अर्थ: हे नाथ! दीन-दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है, मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए।

लाभ: जब जीवन में कोई बड़ा संकट आए, आर्थिक परेशानी हो, स्वास्थ्य बिगड़े या कोई समस्या हल ना हो रही हो, तो इस चौपाई का जाप पूरे समर्पण से करें। हनुमान जी दीन-दुखियों के रक्षक हैं, वे जरूर सुनेंगे।

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बड़े मंगल पर इन चौपाइयों का जाप कैसे करें?

  1. शाम के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनें।
  2. हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं।
  3. लाल फूल, सिंदूर, चोला और बेलपत्र चढ़ाएं।
  4. इन 5 चौपाइयों का कम से कम 11-21 बार जाप करें।
  5. अंत में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।

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26 मई 2026 का यह चौथा बड़ा मंगल हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इन 5 चौपाइयों का जाप पूरे विश्वास के साथ करें। हनुमान जी भक्तों के संकट हरने वाले हैं, वे जरूर आपकी मदद करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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