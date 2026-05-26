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Jyeshtha Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ अधिकमास के बड़े मंगल पर आज शाम इन 5 जगहों पर जलाएं दीया, हनुमान जी की बरसेगी कृपा

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Jyeshtha Bada Mangal 2026: आज 26 मई को चौथे बड़े मंगल पर शाम को इन 5 शुभ जगहों पर दीपक जलाएं। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार, तुलसी, ईशान कोण आदि स्थानों पर दीपदान का महत्व जानें।

Jyeshtha Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ अधिकमास के बड़े मंगल पर आज शाम इन 5 जगहों पर जलाएं दीया, हनुमान जी की बरसेगी कृपा

आज 26 मई 2026 को ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। फिलहाल ज्येष्ठ माह का अधिकमास चल रहा है और यह अधिकमास का दूसरा बड़ा मंगल है। सनातन परंपरा में ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। वहीं अधिमास इसके महत्व को और बढ़ा रहा है। अधिकमास का यह अद्भुत संयोग भक्तों के लिए हनुमान जी की कृपा पाने का विशेष अवसर है।

आज शाम अगर आप घर की कुछ खास जगहों पर सही विधि से दीपक जलाते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि सुख-समृद्धि, शांति और बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं इन 5 महत्वपूर्ण जगहों के बारे में।

1. घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं

बड़े मंगल की शाम सबसे पहले घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं। चमेली के तेल या गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग की रुई की बत्ती का उपयोग करें।

यहां दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं।

2. मुख्य द्वार के दोनों ओर सरसों के तेल का दीपक

बड़े मंगल की शाम को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय घर की सुरक्षा के लिए बहुत प्रभावी है। सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों और बुरी दृष्टि को दूर रखता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, कलह कम होती है और परिवार में सुख-शांति का माहौल रहता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से हनुमान जी घर की रक्षा करते हैं।

3. तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक

तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। बड़े मंगल की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। हनुमान जी तुलसी को बहुत प्रिय मानते हैं। इस स्थान पर दीपक जलाने से हनुमान जी के साथ-साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती है।

4. ईशान कोण में दीपक जलाना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है। बड़े मंगल की शाम को घर के उत्तर-पूर्व कोने में घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिशा में दीपक जलाने से घर में शुभता, शांति और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है।

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5. रसोई में जलाएं दीपक

रसोई घर में पानी के बर्तन या मटके के पास भी एक दीपक जलाना शुभ फल देता है। बड़े मंगल के दिन यह उपाय करने से घर में बरकत बनी रहती है। रसोई में दीपक जलाने से अन्न की कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं। इससे परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

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इन बातों का रखें ध्यान

  • दीपक हमेशा साफ जगह पर जलाएं।
  • दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा या 'ॐ हनुमते नमः' का जाप करें।
  • पूजा के समय शांत और सकारात्मक मन रखें।
  • महिलाएं भी इस दिन हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं।

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26 मई 2026 का यह चौथा बड़ा मंगल हनुमान भक्तों के लिए खास अवसर है। इन 5 जगहों पर सही विधि से दीपक जलाकर आप हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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