Jupiter Turns Direct: गुरु के मार्गी होते ही कन्या राशि वालों की चांदी, 120 दिनों तक मिलेगा लाभ, होंगे ये बदलाव

Mar 10, 2026 11:25 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
11 मार्च से गुरु मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कन्या राशि वालों की खूब चांदी होने वाली है। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट पर कन्या राशि वालों को खूब लाभ मिलने वाला है। 

Virgo Prediction after Jupiter Shift: कल से कई राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। दरअसल हर बार बृहस्पति यानी गुरु की चाल बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर गुरू कभी भी अपनी चाल बदलते हैं या फिर किसी राशि में गोचर करते हैं तो इसका प्रभाव हर किसी पर दिखाई देता है। राशिचक्र की कुल 12 राशियां इससे कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गुरु कल यानी 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे। दरअसल अभी तक गुरु लगभग 120 दिन से वक्री चाल में चल रहे थे। गुरु के मार्गी होते ही इसका लाभ कई राशियों को होने वाला है और इसका सबसे ज्यादा लाभ कन्या राशि को मिलने वाला है।

आज जानते हैं कि गुरु के मार्गी होते ही कन्या राशि की जिंदगी में अब क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं? बता दें कि कन्या राशि के अलावा गुरु का मार्गी होना सिंह और कर्क राशि वालों की जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव लाएगा। वहीं कुछ राशियों के लिए ये बदलाव कुछ दिन के लिए स्ट्रेस भी ला सकता है।

गुरु के मार्गी होते ही कन्या राशि में आएंगे ये बदलाव

प्रोफेशनल लाइफ: कन्या राशि के दशवें यानी कर्म वाले भाग में गुरु मार्गी होंगे। ऐसे में इनकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ऑफिस में सफलता के कई चांस मिलेंगे। वहीं इस राशि के जातकों को नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। कुल मिलाकर गुरु के मार्गी होते ही कन्या राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में काफी सपोर्ट मिलने वाला है।

पर्सनल लाइफ: गुरु के मार्गी होने से कन्या राशि वालों की पर्सनल लाइफ में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। घर-परिवार वालों के साथ इनका टाइम अच्छा जाएगा। वहीं कई चीजें क्लियर होती जाएंगी, जिससे लाइफ में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान इनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। इस वजह से इनके रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा।

बिजनेस में लाभ: कल से गुरु मार्गी हो जाएंगे और कन्या राशि के जो भी जातक बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें सफलता मिलने वाली है। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों को ऐसी डील मिलने की संभावना है जो पिछले कई नुकसान की भरपायी भी कर सकता है। ऐसे में बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए गुरु का मार्गी होना लाभ दे जाएगा।

कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य: इस बदलाव का असर कन्या राशि वालों की हेल्थ पर भी खूब पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों को कल से अपनी हेल्थ में सुधार होता नजर आएगा। साथ ही ये लोग काफी एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर इनकी हेल्थ में सुधार आएगा और ये अपने खानपान में भी अच्छा बदलाव ला सकते हैं।

शुरु होगा स्टूडेंट्स का गोल्डन टाइम: गुरु के मार्गी होते ही इस राशि के स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिलने वाला है। स्टूडेंट्स को एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए भी ये बदलाव काफी अच्छा होने वाला है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

