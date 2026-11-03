अगले 2 दिन 7 राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सिंह राशि में गुरु, चंद्र, केतु
Jupiter Transit Moon Rashifal Guru Gochar 2026 : चंद्र के गोचर करते ही गुरु, केतु और चंद्र की युति बनेगी, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। सिंह राशि में तीन ग्रहों की युति से कुछ राशियों का लकी टाइम शुरू हो सकता है।
Jupiter Transit Moon Rashifal Guru Gochar 2026 : इस समय संतान और विवाह के कारक गुरु और मायावी ग्रह केतु सिंह राशि में विराजमान हैं। सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। आज से सिंह राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर के दिन चंद्रमा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्र के गोचर करते ही गुरु, केतु और चंद्र की युति बनेगी, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। सिंह राशि में तीन ग्रहों की युति से कुछ राशियों का लकी टाइम शुरू हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु, केतु और चंद्र की चाल से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है-
अगले 2 दिन 7 राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सिंह राशि में गुरु, चंद्र, केतु
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि में चंद्र, केतु और गुरु की युति से 7 राशियों का समय लाभकारी रहेगा।
1- वृषभ राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
वृषभ राशि के लिए चंद्र, गुरु और केतु की युति फायदेमंद साबित हो सकती है। खुशखबरी मिल सकती है। रुका हुआ काम बन सकता है।
2- मिथुन राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
मिथुन राशि के लिए चंद्र, गुरु और केतु की युति फायदेमंद साबित हो सकती है। पैसों के मामले में आपको लाभ होगा। लव लाइफ की दिक्कतें सॉल्व होंगी।
3- तुला राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
तुला राशि के लिए चंद्र, गुरु और केतु की युति उत्तम साबित हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। संतान से अच्छी खबर प्राप्त होगी।
4- कर्क राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
कर्क राशि के लिए चंद्र, गुरु और केतु की युति लाभदायक साबित हो सकती है। समृद्धि में वृद्धि होगी। खुश रहेंगे।
5- सिंह राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
सिंह राशि के लिए चंद्र, गुरु और केतु की युति शानदार साबित हो सकती है। पैसे का आगमन होगा।
6- वृश्चिक राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
वृश्चिक राशि के लिए चंद्र, गुरु और केतु की युति शुभ साबित हो सकती है। करियर में लाभ मिलेगा। प्रॉफिट होने की संभावना है।
7- धनु राशि के लिए चंद्र, केतु और गुरु की युति कैसी रहेगी?
धनु राशि के लिए चंद्र, गुरु और क्रतु केतु की युति पॉजिटिव साबित हो सकती है। फाइनेंशियल सिचूऐशन बेहतर होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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