Guru Transit 2026: गुरु का अपने ही नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को विशेष स्थान दिया गया है। अप्रैल 2026 में गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। इस शुभ गोचर का सबसे ज्यादा फायदा मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों को मिलेगा। आइए जानते हैं गुरु के इस गोचर से मिलने वाले शुभ फल के बारे में।
देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2026 में पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। इस दौरान शुक्र और बुध का प्रभाव भी सक्रिय रहेगा, जिससे कुछ राशियों के लिए धन, सम्मान, करियर और व्यक्तिगत विकास के मजबूत योग बन रहे हैं। गुरु की यह स्थिति विशेष रूप से उन राशियों के लिए शुभ फल देने वाली साबित होगी जिन पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है।
मिथुन राशि - करियर और आर्थिक उन्नति
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा। इस दौरान करियर में नई दिशा मिलने के शुभ योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को बड़े फैसले लेने का साहस और सफलता दोनों मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने कर्ज चुकाने में आसानी होगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। परिवार का सहयोग भी मजबूत रहेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी।
सिंह राशि - रिश्तों और करियर में स्थिरता
सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर रिश्ता और करियर दोनों क्षेत्रों में अनुकूल रहेगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और मनमुटाव दूर होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी।
तुला राशि - आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ फल देने वाला साबित होगा। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। लोग आपकी ओर प्रभावित होंगे। सामाजिक स्तर पर सम्मान और पहचान बढ़ेगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे, जो आपकी प्रगति में सहायक होंगे। आर्थिक रूप से भी समय अच्छा रहेगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और जीवन अधिक संतुलित नजर आएगा।
धनु राशि - बिजनेस और भाग्य का साथ
धनु राशि के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। बिजनेस में तेज तरक्की और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा। आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा, जिससे बड़े फैसले लेने में सफलता मिलेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे। सामाजिक जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे।
उपाय और सलाह
सभी राशियों को सलाह है कि इस समय सकारात्मक सोच बनाए रखें और मेहनत के साथ स्मार्ट निर्णय लें। गुरु की कृपा से मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि की किस्मत चमकने वाली है। इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनें, केले का दान करें और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जप करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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