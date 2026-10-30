कल से शुरू होंगे इन 6 राशियों के अच्छे दिन, हर काम में मिलेगी सफलता
31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
Jupiter Transit In Leo Guru Gochar Singh Rashi: ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सुख, समृद्धि, ज्ञान, विवाह और भाग्य का कारक माना गया है। 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर होने जा रहा है। गुरु के इस राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां बेहतर होने के संकेत हैं। इस बदलाव के बाद इन राशियों के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी और तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं, किन 6 राशियों के लिए गुरु का यह गोचर शुभ रहने वाला है-
मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी सकारात्मक खबर मिल सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के रास्ते खुल सकते हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला हो सकता है। इस दौरान जातक अपने फैसले पूरे आत्मविश्वास के साथ ले सकेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। छोटी यात्राएं भी लाभकारी साबित हो सकती हैं।
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर विशेष फलदायी रहने वाला है। गुरु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं।
तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आय के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। कारोबार में मुनाफा बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। ऐसे में गुरु का यह गोचर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। विदेश में पढ़ाई या नौकरी का सपना देख रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर वैवाहिक और साझेदारी से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं। कारोबार में साझेदारी से लाभ मिल सकता है। नौकरी में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए लोगों से संपर्क भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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