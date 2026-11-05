अगले 80 दिन 7 राशियों के लिए वरदान, गुरु गोचर से बदलेगा भाग्य
Guru Gochar: गुरु गोचर का मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ता है। इस समय गुरु सूर्य की सिंह राशि में हैं और कुछ राशियों के लिए यह समय वरदान समान साबित हो रहा है। जानें गुरु गोचर की भाग्यशाली राशियों के बारे में।
Jupiter gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को धन, संपदा, भाग्य और संतान का कारक माना जाता है। शुक्र इस समय सिंह राशि में हैं और 24 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में ही रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और गुरु के बीच मित्रता का भाव है। इस राशि में केतु पहले से विराजमान हैं। इस तरह से सिंह राशि में केतु और गुरु की युति बन रही है। सिंह राशि में गुरु के होने का प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 7 राशियों को गुरु गोचर से हर क्षेत्र में सफलता और लाभ मिलने के संकेत हैं।
सिंह राशि में गुरु का प्रभाव:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सिंह राशि में गुरु के होने से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह समय विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर अनुकूल माना जाता है।
मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति प्रदान कर सकता है। इस समय आय के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। पुराने स्रोतों से भी रुपए-पैसे का आगमन हो सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
कर्क राशि:
कर्क राशि के लिए गुरु गोचर का समय धन लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है। किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में सफल होंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। यात्राएं लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें।
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएंगे। इस समय आपको मन मुताबिक परिणाम मिलने से मानसिक तौर पर राहत महसूस होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या पद की प्राप्ति हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों के इस समय भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नई पहचान या उपलब्धि हासिल हो सकती है। धन का आवक बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। निवेश के नए और अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अपनों का सहयोग मिलेगा।
धनु राशि:
धनु राशि के लिए यह समय अनुकूल प्रभावों वाला साबित होगा। इस समय धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। व्यापारी वर्ग मुनाफा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि से आप अटके हुए कार्यों में सफलता पा सकेंगे। अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
तुला राशि:
तुला राशि वालों के लिए गुरु गोचर काल लाभकारी रहेगा। इस समय आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, सफलता हासिल करेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता भी रहेगी। भौतिक सुख-सुविधाओं का बढ़-चढ़कर उपयोग करेंगे। धन संचय के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से बचें।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति प्रदान कर सकता है। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार से जुड़ी परेशानी धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ेंगी, जो कि लाभकारी रहेंगी। अटके हुए धन की वापसी की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान