मिथुन राशि में गुरु के प्रवेश से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। बृहस्पति को ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा, धर्म, आध्यात्मिकता, भाग्य, धन, समृद्धि, विवाह, दांपत्य सुख और संतान के कारक ग्रह के रूप में माना जाता है। यह सत्य, नैतिकता, सही निर्णय, न्याय और सम्मान देने वाला ग्रह भी है। जीवन में विस्तार, विकास और सकारात्मकता लाने में बृहस्पति की भूमिका सबसे मजबूत मानी जाती है। 5 दिसंबर 2025 को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु इस राशि में 1 जून 2026 तक रहेंगे। गुरु के मिथुन राशि में प्रवेश से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, गुरु के मिथुन राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि- मेष राशि के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित होगा। नए अवसर सामने आएंगे, पुराने काम पूरे होंगे और किसी बड़ी योजना में सफलता मिलेगी। धन लाभ का योग बनेगा और निवेश से फायदा होगा। रिश्तों में सुधार आएगा और परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा। ट्रैवल, पढ़ाई, नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा।

मिथुन राशि- गुरु मिथुन राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसका सबसे बड़ा लाभ इसी राशि को मिलेगा। करियर में नई दिशा बनेगी, नौकरी बदलने के अवसर बढ़ेंगे और बड़े लोगों से सहायता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा—उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई या परीक्षा में सफलता के योग मजबूत होंगे। रिश्तों में भी स्थिरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं।

सिंह राशि- सिंह राशि के लिए गुरु की चाल करियर में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा, किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ हो सकता है। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए यह समय बहुत शुभ है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी धार्मिक या शुभ कार्य का योग बनेगा।

तुला राशि- तुला राशि के लिए गुरु की दृष्टि बहुत लाभदायक रहेगी। साझेदारी वाले कामों में तरक्की मिलेगी और बिज़नेस करने वालों को विस्तार के मौके मिलेंगे। विदेश से जुड़ा कोई संपर्क या अवसर अचानक आपके पक्ष में आ सकता है। वैवाहिक जीवन मधुर होगा और प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी। मानसिक तनाव कम होगा, और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में भी सुधार दिखेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लिए यह गोचर नया आत्मविश्वास लेकर आएगा। इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं, निवेश से फायदा मिलेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। नौकरी में प्रमोशन या नया पद मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग रचनात्मक या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। यात्रा भी लाभदायक रहेगी।