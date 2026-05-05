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कर्क राशि में गुरु के प्रवेश से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, 5 महीने तक नहीं सताएगी कोई चिंता

May 05, 2026 02:58 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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देवगुरु बृहस्पति को विशेष स्थान प्राप्त है। बृहस्पति (गुरु) ग्रह को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ज्ञान, भाग्य, सुख-समृद्धि, संतान, धर्म, और धन के कारक ग्रह हैं। यह ज्ञान के देवता, गुरु और उच्च शिक्षा के अधिपति हैं। देवगुरु की उच्च राशि कर्क राशि है यह मकर राशि में नीच के होते हैं।

कर्क राशि में गुरु के प्रवेश से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, 5 महीने तक नहीं सताएगी कोई चिंता

ज्योतिषशास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को विशेष स्थान प्राप्त है। बृहस्पति (गुरु) ग्रह को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ज्ञान, भाग्य, सुख-समृद्धि, संतान, धर्म, और धन के कारक ग्रह हैं। यह ज्ञान के देवता, गुरु (शिक्षक) और उच्च शिक्षा के अधिपति हैं। देवगुरु की उच्च राशि कर्क राशि है यह मकर राशि में नीच के होते हैं। 2026 में 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और करीब पांच महीने यहीं रहेंगे, यानी 31 अक्टूबर तक। ज्योतिष में इसे मजबूत स्थिति माना जाता है, इसलिए इसका असर भी बहुत ज्यादा होता है। माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ राशियों के लिए हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं- खासतौर पर पैसा, काम और मौके के मामले में।

इन राशियों को होगा फायदा

मेष राशि- मेष वालों के लिए यह समय घर-परिवार और आराम से जुड़ी चीजों में सुधार लेकर आ सकता है। अगर आप काफी समय से घर, प्रॉपर्टी या किसी बड़े फैसले को लेकर सोच रहे थे, तो अब चीजें आगे बढ़ सकती हैं। पैसों के मामले में भी अचानक राहत मिल सकती है- कहीं फंसा पैसा मिल जाए या कोई नया सोर्स बन जाए। नौकरी वालों को नए ऑफर या बेहतर रोल की बात सुनने को मिल सकती है।

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कर्क राशि- कर्क वालों के लिए यह सीधा फायदा देने वाला समय माना जा रहा है, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में आ रहे हैं। इसका असर आपकी पर्सनैलिटी और काम दोनों पर दिख सकता है। लोगों के बीच आपकी पकड़ मजबूत होगी, काम की पहचान मिलेगी। नौकरी और बिजनेस दोनों में ग्रोथ के संकेत हैं। पैसों की स्थिति भी पहले से संभलती दिख सकती है। जो काम अटके थे, उनमें भी धीरे-धीरे रास्ता निकल सकता है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक वालों के लिए यह समय किस्मत का थोड़ा साथ देने वाला माना जा रहा है। काम में जो रुकावट थी, वो कम हो सकती है। यात्रा से फायदा मिल सकता है या किसी नए मौके से जुड़ाव बन सकता है। अगर कोई केस या कागजी काम अटका है, तो उसमें भी राहत मिलने के चांस हैं। बिजनेस में कोई बड़ा काम या डील फाइनल हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय कमाई और करियर दोनों में सुधार दिखा सकता है। नौकरी में प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड- जैसे मीडिया, लेखन, आर्ट या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो इस दौरान अच्छा फायदा मिल सकता है। जो पैसा अटका हुआ था, उसके वापस आने की भी उम्मीद बन सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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