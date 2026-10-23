6 दिन बाद गुरु बदलेंगे चाल, इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने के संकेत
गुरु 31 अक्टूबर 2026 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से मेष, सिंह, तुला और धनु राशि वालों को करियर, धन और कारोबार में अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है। जानें किन राशियों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन खास रह सकता है और कहां तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं।
Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर यानी 6 बाद गुरु के राशि बदलते ही कई राशियों के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार, गुरु का यह गोचर करियर, धन और निजी जीवन से जुड़े मामलों में नए मौके लेकर आ सकता है। मेष और तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं, सिंह राशि वालों के लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। धनु राशि के लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। इनमें सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह बदलाव खास माना जा रहा है।
सिंह राशि वालों को मिल सकते हैं आगे बढ़ने के मौके
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कई मामलों में अच्छा रह सकता है। नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें भी नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रहने की उम्मीद है। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के मौके भी बन सकते हैं। परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है।
धनु राशि वालों की दूर हो सकती हैं परेशानियां
धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर राहत देने वाला हो सकता है। पिछले कुछ समय से किसी काम में रुकावट आ रही है या मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो अब स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में राहत मिलने से मन हल्का हो सकता है। किसी पुराने विवाद या परेशानी को सुलझाने का रास्ता मिल सकता है। परिवार में चल रही अनबन दूर करने का मौका भी मिल सकता है। इस दौरान नई योजनाओं पर काम करना फायदेमंद रह सकता है। हालांकि, किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा।
मेष राशि वालों को मिल सकता है लाभ
मेष राशि के लोगों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत दे सकता है। नौकरी करने वालों को काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपकी मेहनत पर अधिकारियों का ध्यान जा सकता है। नई जिम्मेदारी मिलने या किसी पुराने काम में सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा हो सकता है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे और किसी योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। हालांकि, पैसों से जुड़े फैसले लेते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार
तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। आय बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी में कामकाज बेहतर रहने से फायदा हो सकता है। जो लोग कारोबार करते हैं, उन्हें नए ऑर्डर या पुराने संपर्कों के जरिए लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। लंबे समय से किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे लोगों को भी सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए पैसे जुटाने का मौका मिल सकता है। परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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