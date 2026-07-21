29 दिन बाद बुध के नक्षत्र में गुरु गोचर, कन्या समेत 4 राशियां अक्टूबर तक लेंगी राहत की सांस
Guru Gochar in Budh Nakshatra 2026: 19 अगस्त से बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इन गोचर का लाभ मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को मिलेगा। जानें इस दौरान कौन-कौन से उपाय आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सकते हैं।
ज्योतिषीय लिहाज से अगस्त का महीना कई राशियों की जिंदगी में राहत लेकर आने वाला है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए राहत भरे दिन शुरू होने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इसी महीने में गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे जिसका लाभ कन्या, तुला समेत कुल 4 राशियां उठाने वाली हैं। गुरु आज से 29 दिन बाद यानी 19 अगस्त को अश्लेशा नक्षत्र में जाएंगे जोकि बुध ग्रह से संबंधित है। ऐसे में चार राशियों को दोनों ग्रह से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। पंडित जी से जानिए आखिर इस गोचर से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और इस दौरान कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में जाने के फायदे
बुध को बुद्धि, बातचीत, पढ़ाई और बिजनेस से जुड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं गुरु ग्रह ज्ञान, रिश्तों और तरक्की का कारक माना जाता है। जब गुरु बुध के नक्षत्र में आते हैं तो लोगों में समझ पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। नए-नए आइडिया दिमाग में आते हैं। वहीं सही समय पर सही फैसला लेना आसान हो जाता है। ऐसे में रिश्तों में सुधार तो आता ही है साथ में नौकरी-बिजनेस और पैसों से जुड़े मामलों में भी फायदा मिलता है।
गुरु गोचर के दौरान करें आसान उपाय
1. भगवान विष्णु की पूजा करें।
2. पीले रंग के वस्त्र पहनें।
3. जरूतमंद लोगों को पीली दाल, केले और हल्दी वगैरह दान करें।
4. ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का सच्चे मन से जाप करते रहें।
5. गाय को हरा चारा खिलाने से बुध मजबूत होगा।
6. अपनी बातों से किसी का भी दिल ना दुखाएं।
इन 4 राशियों को मिलेगा गुरु गोचर का लाभ
मिथुन राशि
19 अगस्त से मिथुन राशि वालों का समय अच्छा होगा। रुके काम पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। ऐसे में पैसों की स्थिति काफी हद तक पहले से बेहतर होगी। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा।
कन्या राशि
इन गोचर का लाभ कन्या राशि वालों को भी मिलेगा। इनकी मेहनत इस टाइम पीरियड में रंग लेकर आएगी। काम की तारीफ होगी। सीनियर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को भी खूब फायदा मिलेगा। नए रिश्ते बन सकते हैं और इससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा।
तुला राशि
इस राशि के लोग एक लंबे समय बाद राहत महसूस करेंगे। पैसों से जुड़ी दिक्क्त अब धीरे-धीरे खत्म होगी। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय फेवर में ही रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसे में मन खुश रहेगा और इसका असर काम पर भी दिखेगा।
मकर राशि
मकर राशि वाले भी गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान चैन की सांस लेंगे। ये समय इनके लिए तरक्की ला सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस में मुनाफा होगा। लंबे समय से कहीं पर पैसा फंसा हुआ था तो वो मिल सकता है। सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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