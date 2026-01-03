2026 में बृहस्पति का कर्क राशि में होगा गोचर, इन 5 राशियों का बदलेगा जीवन

संक्षेप: वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और इन्हें सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जिस भाव या राशि को देखते हैं, वहां हालात धीरे-धीरे बेहतर होने लगते हैं। चाहे बात पैसों की हो, रिश्तों की, पढ़ाई की या जीवन की दिशा की। बृहस्पति का असर लंबे समय तक रहता है।

Guru Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और इन्हें सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जिस भाव या राशि को देखते हैं, वहां हालात धीरे-धीरे बेहतर होने लगते हैं। चाहे बात पैसों की हो, रिश्तों की, पढ़ाई की या जीवन की दिशा की। बृहस्पति का असर लंबे समय तक रहता है। 2 जून 2026 को सुबह करीब 6:30 बजे बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है, यानी यहां आकर बृहस्पति अपने सबसे अच्छे और मजबूत फल देने लगते हैं। यही वजह है कि यह गोचर सभी राशियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 की शाम तक कर्क राशि में रहेंगे और इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु के कर्क राशि में प्रवेश से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल..

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह समय घर-परिवार से जुड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। पुराने घर या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। माता का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ समय बिताने के मौके बढ़ेंगे। घर में पूजा-पाठ या कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। काम-काज में आपकी समझदारी और अनुभव काम आएगा और विदेश से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि खुद को सबसे ऊपर समझने की भूल न करें। सबको साथ लेकर चलेंगे तो यह समय और बेहतर साबित होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान भाई-बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं होंगी जो मन को सुकून देंगी। आपकी बातों में असर बढ़ेगा और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय रिश्तों में चली आ रही कड़वाहट को कम करने वाला रहेगा। हालांकि आलस्य से बचना जरूरी होगा, क्योंकि सुस्ती के कारण अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा। बैंक बैलेंस में सुधार होगा और बचत बढ़ेगी। परिवार में अपनापन और मेल-जोल बढ़ेगा। आपकी वाणी में प्रभाव आएगा और लोग आपकी बातों को मानने लगेंगे। नौकरीपेशा लोगों को सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं और जीवनसाथी के जरिए भी धन लाभ संभव है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे खास है, क्योंकि बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च के होकर आएंगे। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत बेहतर होगी और चेहरे पर अलग ही चमक दिखेगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। प्रेम, विवाह और संतान से जुड़ी खुशियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति बारहवें भाव में रहेंगे। इस कारण खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये खर्च ज्यादातर अच्छे कामों पर होंगे, जैसे पूजा-पाठ, घर की जरूरतें या स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च। विदेश से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा, खासकर खान-पान और दिनचर्या को लेकर।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जिससे आमदनी बढ़ेगी और रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। समाज में पहचान बढ़ेगी और अच्छे लोगों से संपर्क बनेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय शुभ है और प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति दसवें भाव में गोचर करेंगे। करियर में तरक्की के योग बनेंगे और प्रमोशन या नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं। हालांकि अति आत्मविश्वास और घमंड से बचना जरूरी होगा। टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति नौवें भाव में रहेंगे। यह समय भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। पढ़ाई और उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा और तीर्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति आठवें भाव में रहेंगे। यह समय जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। कुछ अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति सातवें भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। इस दौरान सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। खर्च बढ़ सकते हैं और ऑफिस में विरोधी परेशान कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो हालात संभल जाएंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है और विदेश जाने के योग भी बनेंगे।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति पांचवें भाव में रहेंगे। करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। अगर नौकरी में कोई परेशानी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बेहतर मौके मिलेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और संतान सुख के योग भी बनेंगे।