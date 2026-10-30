गुरु गोचर से कुंभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, 31 अक्टूबर के बाद विवाह और कारोबार में बनेंगे तरक्की के योग
31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि से गुरु का गोचर सातवें भाव में होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता, विवाह के नए प्रस्ताव और कारोबार में साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं।
Jupiter Transit 2026: कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कई मामलों में अहम रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जीवन के उन पहलुओं को प्रभावित करेगा, जिनका सीधा संबंध रिश्तों, साझेदारी और सामाजिक जीवन से है। इस दौरान कुछ पुराने मामलों में राहत मिल सकती है। वहीं, जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि से देखने पर गुरु का यह गोचर सातवें भाव में होगा। ज्योतिष में सातवें भाव को विवाह, दांपत्य जीवन, पार्टनरशिप और व्यापारिक संबंधों का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है।
दांपत्य जीवन में बढ़ेगा प्रेम
गुरु का सातवें भाव में गोचर कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत दे रहा है। पति-पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। रिश्तों में एक-दूसरे को समझने और साथ लेकर चलने की भावना बढ़ेगी। जिन लोगों के विवाह की बात लंबे समय से अटकी हुई है, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, रिश्तों में भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा।
कारोबार में मिलेंगे नए अवसर
व्यापार से जुड़े कुंभ राशि के जातकों को इस गोचर से फायदा मिल सकता है। नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। किसी बड़े कारोबारी समझौते या साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। जो लोग लंबे समय से अपना काम बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों और सुझावों को महत्व मिल सकता है।
आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
आर्थिक मामलों में भी गुरु का यह गोचर सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कारोबार में विस्तार से आमदनी बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। साझेदारी के काम से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक समझौते में जल्दबाजी करने से बचना होगा। आय के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा।
सामाजिक जीवन में बढ़ेगा मान-सम्मान
गुरु की शुभ दृष्टि कुंभ राशि के लग्न भाव पर भी रहेगी। इससे व्यक्तित्व में निखार आने और आत्मविश्वास बढ़ने के संकेत हैं। समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी और कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बन सकते हैं। लंबे समय से जिस काम को लेकर असमंजस बना हुआ था, उसमें भी स्पष्टता आ सकती है।
स्वास्थ्य के मामले में रखें ध्यान
स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अपनी दिनचर्या सुधारने का संकेत दे रहा है। काम के दबाव में आराम और खानपान की अनदेखी न करें। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।
कुल मिलाकर गुरु का सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों, कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। खासतौर पर वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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