साल 2026 में गुरु दो बार बदलेंगे राशि, इन 4 राशियों का खुल सकता है भाग्य

संक्षेप:

साल 2026 ज्योतिष के हिसाब से काफी खास रहने वाला है। इस साल देवगुरु बृहस्पति दो बार राशि बदलेंगे, जिसकी वजह से कई राशियों पर इसका असर दिखेगा। आमतौर पर गुरु करीब 13 महीने में एक राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार उनकी चाल की वजह से एक ही साल में दो बार राशि परिवर्तन होगा।

Feb 09, 2026 03:05 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Guru Gochar : साल 2026 ज्योतिष के हिसाब से काफी खास रहने वाला है। इस साल देवगुरु बृहस्पति दो बार राशि बदलेंगे, जिसकी वजह से कई राशियों पर इसका असर दिखेगा। आमतौर पर गुरु करीब 13 महीने में एक राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार उनकी चाल की वजह से एक ही साल में दो बार राशि परिवर्तन होगा। इस समय गुरु मिथुन राशि में वक्री चाल से चल रहे हैं। 11 मार्च 2026 को गुरु मार्गी हो जाएंगे यानी उनकी चाल सीधी हो जाएगी। इसके बाद 2 जून को गुरु मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान गुरु मजबूत स्थिति में रहेंगे। फिर 1 नवंबर को गुरु कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे और 13 दिसंबर को सिंह राशि में रहते हुए फिर से वक्री हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा, विवाह और संतान का कारक ग्रह कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं, उनके जीवन में तरक्की के मौके ज्यादा मिलते हैं। वहीं गुरु कमजोर होने पर पढ़ाई, पैसों और आत्मविश्वास से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। साल 2026 में गुरु के दो बार राशि बदलने से खास तौर पर चार राशियों को अच्छा फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं किन 2 राशियों पर रहेगी गुरु कृपा…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कई मामलों में बेहतर रह सकता है। पढ़ाई या करियर से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। 2 जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे, तब घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है। नवंबर के बाद संतान से जुड़ी खुशी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर काफी फायदेमंद रहने वाला है। इस साल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में जोश नजर आएगा। पैसों की बचत करने का मौका मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। नवंबर के बाद अचानक धन लाभ और समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं।

तुला राशि- तुला राशि वालों पर गुरु की अच्छी नजर रहेगी। करियर और पढ़ाई से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कामकाज में पहचान बढ़ेगी और जिम्मेदार पद मिल सकता है। अक्टूबर के बाद पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है और नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों को साल की शुरुआत से ही गुरु गोचर का फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और समाज में आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है। पढ़ाई या किसी परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। नवंबर के बाद आपकी बनाई हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी और काम में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

