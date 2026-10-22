गुरु का मघा नक्षत्र में प्रवेश: 25 जनवरी तक इन राशियों पर रहेगी देवगुरु की नजर
31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति दोपहर 12:50 बजे मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी दिन गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। गुरु का यह गोचर शिक्षा, करियर, धन और रिश्तों के मामलों में अलग-अलग राशियों पर प्रभाव डाल सकता है।
Guru Nakshatra Transit 2026: अक्टूबर के आखिरी दिन गुरु की चाल में बदलाव होने जा रहा है। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी दिन गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में भी पहुंचेंगे। गुरु का यह बदलाव ज्योतिष के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मघा नक्षत्र में गुरु के आने के साथ ही केतु से जुड़ा प्रभाव भी चर्चा में रहेगा, क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु 25 जनवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद उनका गोचर फिर अश्लेषा नक्षत्र में होगा। इस दौरान गुरु की चाल भी बदलेगी। 13 दिसंबर को बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे।
क्या होता है मघा नक्षत्र में गुरु का प्रवेश
वैदिक ज्योतिष में मघा को 27 नक्षत्रों में दसवां स्थान दिया गया है। इसका संबंध सिंह राशि से है और इसके स्वामी केतु माने जाते हैं। वहीं गुरु को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु का मघा नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय गणना में अहम माना जाता है। इस गोचर का फल सभी राशियों के लिए एक जैसा नहीं होगा। चंद्र राशि और जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसके परिणाम अलग हो सकते हैं।
मेष राशि वालों को मिल सकता है फायदा
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन शिक्षा, संतान और रचनात्मक कामों से जुड़े मामलों को अहम बना सकता है। पढ़ाई कर रहे लोगों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा। नौकरी में काम का दबाव हो तो समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा। कारोबार करने वाले लोग नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर होगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए खास रहेगा गोचर
गुरु के सिंह राशि में प्रवेश के कारण इस राशि के जातकों की नजर इस बदलाव पर रहेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या कामकाज में बदलाव की स्थिति बन सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जल्दबाजी में किसी फैसले पर पहुंचने से बचना जरूरी होगा।
कुंभ राशि वालों के रिश्तों पर रहेगा ध्यान
कुंभ राशि के जातकों के लिए साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कारोबार में किसी के साथ मिलकर काम करने की योजना है तो शर्तों को स्पष्ट रखना बेहतर रहेगा। रिश्तों में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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