16 जुलाई से अस्त गुरु गोचर, इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

16 जुलाई से अस्त गुरु गोचर, इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
Jupiter Set from 16 July Asta Guru Rashifal : गुरु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुविधाओं और समृद्धि का लाभ मिलता है। कुछ ही दिनों में गुरु चाल बदलकर अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
Jupiter Set from 16 July Asta Guru Rashifal, अस्त गुरु राशिफल : गुरु ग्रह का गोचर मेष से लेकर मीन राशि के लिए विशेष महत्व रखता है। गुरु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुविधाओं और समृद्धि का लाभ मिलता है। वहीं, गुरु की बुरी स्थिति समस्याओं का कारण भी बन सकती है। गुरु ग्रह धीमी गति में गोचर करते हैं। वहीं, गुरु अतिचारी भी होते हैं, जब वे एक ही साल में 2 से 3 बार राशि परिवर्तन करते हैं। फिलहाल गुरु वर्तमान समय में चंद्र की राशि कर्क राशि में विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में गुरु चाल बदलकर अस्त होने जा रहे हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु 16 जुलाई के दिन शाम 7:37 मिनट पर अस्त हो जाएंगे। इस साल लगभग 26 दिन के लिए 11 अगस्त में प्रातः काल तक गुरु अस्त रहने वाले हैं। गुरु के अस्त होने से कुछ राशियों के लिए समय चुनौती भरा साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के अस्त होने से किन राशियों को संभलकर रहना चाहिए-
16 जुलाई से अस्त गुरु गोचर, इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
गुरु के अस्त होने से किन राशियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु के अस्त होने से वृश्चिक राशि, कर्क राशि, धनु, राशि और मीन राशि के लोगों को जीवन में चुनौतियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अस्त गुरु का प्रभाव कैसा होगा?
गुरु के अस्त होने के दौरान नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो धन का खर्च बढ़ सकता है। नेगेटिव फील कर सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी महसूस हो सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। धन हानि होने की संभावना है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। तनाव के कारण मन भारी लग सकता है। करियर में काम या प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। नए कनेक्शन बनाते समय सावधान रहें। बाहरी प्रभावों के चलते अपनी मंजिल से भटके नहीं। बिजी शेड्यूल आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है।
गुरु के अशुभ प्रभाव से बचने के बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
- गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें।
- तामसिक चीजों के सेवन से परहेज करें।
- विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें।
- पीली चीजों का दान करें।
- केले के पेड़ की पूजा करें।
- गुरुवार का व्रत रखें।
- बड़ों का आदर-सम्मान करें।
- गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा