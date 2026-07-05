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16 जुलाई से अस्त गुरु गोचर, इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Jupiter Set from 16 July Asta Guru Rashifal : गुरु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुविधाओं और समृद्धि का लाभ मिलता है। कुछ ही दिनों में गुरु चाल बदलकर अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 

16 जुलाई से अस्त गुरु गोचर, इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

Jupiter Set from 16 July Asta Guru Rashifal, अस्त गुरु राशिफल : गुरु ग्रह का गोचर मेष से लेकर मीन राशि के लिए विशेष महत्व रखता है। गुरु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुविधाओं और समृद्धि का लाभ मिलता है। वहीं, गुरु की बुरी स्थिति समस्याओं का कारण भी बन सकती है। गुरु ग्रह धीमी गति में गोचर करते हैं। वहीं, गुरु अतिचारी भी होते हैं, जब वे एक ही साल में 2 से 3 बार राशि परिवर्तन करते हैं। फिलहाल गुरु वर्तमान समय में चंद्र की राशि कर्क राशि में विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में गुरु चाल बदलकर अस्त होने जा रहे हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु 16 जुलाई के दिन शाम 7:37 मिनट पर अस्त हो जाएंगे। इस साल लगभग 26 दिन के लिए 11 अगस्त में प्रातः काल तक गुरु अस्त रहने वाले हैं। गुरु के अस्त होने से कुछ राशियों के लिए समय चुनौती भरा साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के अस्त होने से किन राशियों को संभलकर रहना चाहिए-

16 जुलाई से अस्त गुरु गोचर, इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

गुरु के अस्त होने से किन राशियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु के अस्त होने से वृश्चिक राशि, कर्क राशि, धनु, राशि और मीन राशि के लोगों को जीवन में चुनौतियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

अस्त गुरु का प्रभाव कैसा होगा?

गुरु के अस्त होने के दौरान नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो धन का खर्च बढ़ सकता है। नेगेटिव फील कर सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी महसूस हो सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। धन हानि होने की संभावना है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। तनाव के कारण मन भारी लग सकता है। करियर में काम या प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। नए कनेक्शन बनाते समय सावधान रहें। बाहरी प्रभावों के चलते अपनी मंजिल से भटके नहीं। बिजी शेड्यूल आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है।

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गुरु के अशुभ प्रभाव से बचने के बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

  • गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें।
  • तामसिक चीजों के सेवन से परहेज करें।
  • विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें।
  • पीली चीजों का दान करें।
  • केले के पेड़ की पूजा करें।
  • गुरुवार का व्रत रखें।
  • बड़ों का आदर-सम्मान करें।
  • गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

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डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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