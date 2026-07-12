गुरु-शनि की चाल से किसे मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क, जानें सभी 12 राशियों का हाल
गुरु और शनि की चाल से 2026 में किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन्हें सावधानी बरतनी होगी? मेष से मीन सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर गुरु सिंह राशि और शनि मीन राशि गोचर का पूरा प्रभाव जानिए।
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल जीवन की दिशा बदलने का काम करती है। इस समय शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। शनि स्थिर हैं, लेकिन गुरु की चाल से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है, तो कुछ को सावधानी बरतनी होगी। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में जाना बौद्धिक क्षेत्र में अच्छा बदलाव लाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुल मिलाकर यह समय मध्यम से अच्छा रहेगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के घरेलू जीवन में शांति आएगी। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं कम होंगी। भूमि, मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान कोई नया निवेश सोच-समझकर करें। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। कुछ कामों में रुकावट आ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की संभावना है। इस दौरान बिना सोचे कोई बड़ा फैसला ना लें। धैर्य रखने से स्थिति सुधरेगी।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस दौरान नए काम शुरू करने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों की परेशानियां कम होंगी। पिछले समय की मुश्किलें दूर होंगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। करियर में तरक्की के योग हैं। इस दौरान आत्मविश्वास बना रहेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए समय मध्यम रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी या व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। सावधानी से काम करें।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। नौकरी या व्यवसाय में लाभ होगा। परिवार में खुशी रहेगी। इस दौरान नए काम शुरू करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए व्यवसाय में लाभ के योग हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस दौरान मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। काम बनेंगे। स्वास्थ्य और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। नौकरी या व्यवसाय में तरक्की होगी। इस दौरान बड़े फैसले ले सकते हैं।
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां आ सकती हैं। धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सावधानी से काम करें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों की स्थिति पहले जैसी रहेगी। कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इस दौरान धैर्य रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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