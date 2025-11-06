ये दो ग्रह 10 और 11 नवंबर में हो रहे हैं वक्री, जानें किन राशियों के लिए लाभ

संक्षेप: Guru vakri Rashifal : इस महीने दो ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इन दोनों ग्रहों के वक्री होने से किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें बुध और गुरु के वक्री होने से किन राशियों को फायदा होगा।

बुध 10 नवंबर को वक्री हो रहे हैं। बुध तुला राशि में वक्री रहेंगे और 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तुला राशि में बुध का वक्री होना कई राशियों को प्रभावित करेगा। गुरु 11 नवंबर को वक्री होंगे। गुरु भाग्य, वृद्धि के कारक माने जाते हैं। इस दौरान राशियों को बड़ी प्रोपर्टी डील में निवेश नहीं करना है। इस समय किसी रिस्की बिजनेस में भी पैसा नहीं लगाना है। 11 नवंबर से बृहस्पति अपनी वक्री चाल शुरू करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। यह बुद्धि, समृद्धि, सुख और विवाह को प्रभावित करता है। बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री होकर 5 दिसंबर तक इसी अवस्था में रहेगें। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। यह इमोशनल, वंश और पवित्रता का कारक है।बृहस्पति इस राशि में उच्च का होता है, इसलिए इस दौरान आपकी लाइफ में इमोशनली उतारचढ़ाव आएंगे। आध्यात्म से आप जुड़ेंगे और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरु के वक्री होने से किन राशियों से लाभ होगा गुरु की वक्री चाल से वृश्चिक राशि के लोग भाग्य का साथ पाएंगे। ऑफिस में आपको नई पॉजिशन मिल सकती है। नए स्किल्स सीखें, किसी काम को लीड करने का मौका मिल सकता है। आप अपने पैसे समझदारी से खर्च करेंगे। गुरु की वक्री चाल से धनु राशि के लोगों को लाभ होगा। आपके लिए निवेश अच्छा लाभ देगा। नौकरी भी लग सकती है, मेहनत का फल अब मिलने वाला है। पर्सनल लाइफ में विवाह के योग बन रहे हैं। गुरु की वक्री चाल से वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक लाइफ अच्छी होगी। आपको स्टॉक मार्केट और दूसरे निवेश से तो लाभ होगा, साथ ही पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अच्छी जमेगी और संतान के योग भी बन रहे हैं। गुरु की वक्री चाल से कन्या राशि के लोगों को करियर के मोर्चे पर लाभ होते दिख रहा है। प्रमोशन हो सकता है। हेल्थ को लेकर आपको खास ध्यान देना होगा।