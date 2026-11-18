122 दिन तक गुरु की उलटी चाल करेगी कमाल, 4 राशियों के बैंक बैलेंस में इजाफा
Jupiter Rashifal Guru Vakri for 122 days : बहुत जल्दी ही गुरु उलटी चाल में गोचर करेंगे। इस साल गुरु मार्च के महीने में मार्गी हुए हैं। गुरु का वक्री चाल में गोचर करना कुछ राशियों की किस्मत पलट सकता है।
Jupiter Rashifal Guru Vakri for 122 days, वक्री गुरु का गोचर : ज्योतिष में गुरु ग्रह का गोचर बहुत ही खास माना गया है। इस समय सूर्य की राशि में बैठे हैं गुरु, जो जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करते नजर आएंगे। गुरु इस समय मार्गी चाल चल रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, आने वाले महीने में गुरु उलटी चाल में गोचर करेंगे। इस साल गुरु मार्च के महीने में मार्गी हुए हैं। अब दिसंबर के महीने में गुरु की वक्री चाल का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। 13 दिसंबर 2026 से लगभग 122 दिनों के लिए गुरु वक्री चाल में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के वक्री होने से किन राशियों पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा -
122 दिन गुरु की उलटी चाल करेगी कमाल, 4 राशियों के बैंक बैलेंस में इजाफा
पंडित नरेंद्र उपाध्यय के अनुसार, गुरु के वक्री चाल में गोचर करने से लगभग 4 राशि के जातकों को लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा।
1- वृषभ राशि के लिए वक्री गुरु गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। आपके धन की सिचूऐशन में सुधार होगा। शिक्षा के मामले में आपको गुड न्यूज मिलेगी। करियर में आप लाभकारी डील पा सकते हैं।
2- तुला राशि के लिए वक्री गुरु गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। फाइनेंशियल तौर पर आप लाभ में रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट महसूस करेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। मेहनत से आप तरक्की करेंगे।
3- मकर राशि के लिए वक्री गुरु गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का गोचर करना शानदार माना जा रहा है। पैसों का मामला आपको खुशखबरी सुना सकता है। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। घर में माहौल पॉजिटिव एनर्जी वाला रहेगा।
4- कुंभ राशि के लिए वक्री गुरु गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का गोचर करना शुभ माना जा रहा है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। संतान का सुख आपको मिलेगा। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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