आज से 10 दिन बाद 7 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, सिंह राशि में गुरु गोचर

आज से 10 दिन बाद 7 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, सिंह राशि में गुरु गोचर
Jupiter Rashifal Guru Gochar Singh Rashi : जल्द ही गुरु का गोचर कर्क राशि से सिंह राशि में होगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। गुरु का सूर्य की राशि में गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है।
Jupiter Rashifal Guru Gochar, सिंह राशि में गुरु का राशिफल : गुरु धर्म, ज्ञान, विवाह, धन और संतान के कारक माने जाते हैं। गुरु की चाल में बदलाव होना कुछ राशि के जातकों के लिए बेहद खास माना जा रह है। इस समय गुरु कर्क राशि में विराजमान हैं। जल्द ही गुरु का गोचर कर्क राशि से सिंह राशि में होगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। गुरु का सूर्य की राशि में गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 के दिन दोपहर में 12 बजकर 50 मिनट पर सिंह राशि में गुरु प्रवेश करने वाले हैं। सिंह राशि में गुरु का गोचर 24 जनवरी 2027 तक होगा। ऐसे में गुरु के सिंह गोचर से कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के गोचर करने से किन राशियों की किस्मत पलटने वाली है -
आज से 10 दिन बाद 7 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, सिंह राशि में गुरु का गोचर
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि में गुरु के गोचर करने से लगभग 7 राशियों का समय लाभदायक माना जा रहा है।
सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर पॉजिटिव माना जा रहा है। धन का आगमन होगा। करियर की स्थिति भी बेहतर होगी। ज्ञान बढ़ाने में रुचि रहेगी।
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर करना कैसा रहेगा?
राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। आपको बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। खुशी महसूस करेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी।
कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर करना कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर लाभकारी माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचूऐशन मजबूत होगी। संतान से गुड न्यूज मिलेगी। कमाई बढ़ने के योग हैं।
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर करना कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर लाभदायक माना जा रहा है। जीवन में समृद्धि का आगमन होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर करना कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर शानदार माना जा रहा है। सुख और शांति बनी रहेगी। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर करना कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उत्तम माना जा रहा है। कोई अच्छी डील मिल सकती है। परिवार में शांति बनी रहेगी।
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर करना कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर शुभ माना जा रहा है। स्टूडेंट्स को लाभ होगा। सफलता हासिल करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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