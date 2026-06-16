2 दिन बाद से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर देगा अच्छे दिन, करें 3 उपाय
Jupiter Rashifal Guru Gochar Shani ke nakshatra 2026 : गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु के गोचर करते ही कुछ राशियों की किस्मत बदलने वाली है।
Jupiter Rashifal Guru Gochar 2026, गुरु नक्षत्र गोचर : गरु ग्रह आप पर मेहरबान हों तो जीवन में खुशियां और समृद्धि बनी रहती है। गुरु ग्रह विवाह, संतान, ज्ञान, भाग्य और धन के कारक भी माने जाते हैं। इस वक्त गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में विराजे हुए हैं, जो चंद्र देव की राशि है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 जून के दिन रात में 9:32 मिनट पर पुष्य नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। गुरु के इस गोचर से कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। आइए जानते हैं गुरु ग्रह के नक्षत्र बदलने से किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ और खास उपाय-
2 दिन बाद से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर देगा अच्छे दिन, करें 3 उपाय
धनु राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर फलदायक साबित हो सकता है। मान-सम्मान और अधिक मजबूत होता नजर आएगा। घर में चल रही दिक्कतें सॉल्व होने लगेंगी। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। अपनी सूझ-बूझ से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की सिचूऐशन में रहेंगे। सेहत और फिटनेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं इन दिनों में।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कैसा रहेगा?
शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कन्या राशि के जातकों को कोई बड़ी डील दिला सकता है। अपनी वाणी से जलवा बिखेरेंगे। लव लाइफ पटरी पर आ जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी। रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है। हेल्थ पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। संतान का फुल सपोर्ट मिलेगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर शुभ माना जा रहा है। करियर में अपनी एनर्जी और मेहनत से अपना जलवा बिखेरेंगे। अच्छा महसूस करेंगे। परिवार का माहौल सुधरता नजर आएगा। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। धन से संबंधित दिक्कतें सुलझ सकती हैं। काफी पॉजिटिव फील करने वाले हैं।
गुरु गोचर का भरपूर लाभ उठाने के लिए करें ये 3 उपाय
- पीली वस्तु का दान करें
- ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें
- केले के पेड़ की पूजा करें
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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