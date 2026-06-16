Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2 दिन बाद से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर देगा अच्छे दिन, करें 3 उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Jupiter Rashifal Guru Gochar Shani ke nakshatra 2026 : गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु के गोचर करते ही कुछ राशियों की किस्मत बदलने वाली है। 

2 दिन बाद से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर देगा अच्छे दिन, करें 3 उपाय

Jupiter Rashifal Guru Gochar 2026, गुरु नक्षत्र गोचर : गरु ग्रह आप पर मेहरबान हों तो जीवन में खुशियां और समृद्धि बनी रहती है। गुरु ग्रह विवाह, संतान, ज्ञान, भाग्य और धन के कारक भी माने जाते हैं। इस वक्त गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में विराजे हुए हैं, जो चंद्र देव की राशि है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 जून के दिन रात में 9:32 मिनट पर पुष्य नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। गुरु के इस गोचर से कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। आइए जानते हैं गुरु ग्रह के नक्षत्र बदलने से किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ और खास उपाय-

2 दिन बाद से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर देगा अच्छे दिन, करें 3 उपाय

धनु राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर फलदायक साबित हो सकता है। मान-सम्मान और अधिक मजबूत होता नजर आएगा। घर में चल रही दिक्कतें सॉल्व होने लगेंगी। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। अपनी सूझ-बूझ से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की सिचूऐशन में रहेंगे। सेहत और फिटनेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं इन दिनों में।

कन्या राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कैसा रहेगा?

शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कन्या राशि के जातकों को कोई बड़ी डील दिला सकता है। अपनी वाणी से जलवा बिखेरेंगे। लव लाइफ पटरी पर आ जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी। रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है। हेल्थ पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। संतान का फुल सपोर्ट मिलेगा।

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर शुभ माना जा रहा है। करियर में अपनी एनर्जी और मेहनत से अपना जलवा बिखेरेंगे। अच्छा महसूस करेंगे। परिवार का माहौल सुधरता नजर आएगा। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। धन से संबंधित दिक्कतें सुलझ सकती हैं। काफी पॉजिटिव फील करने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:कब है रक्षा बंधन? जानें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए
ये भी पढ़ें:कल इन 5 राशियों का दिन रहेगा शानदार, अचानक से होगा धन लाभ

गुरु गोचर का भरपूर लाभ उठाने के लिए करें ये 3 उपाय

  • पीली वस्तु का दान करें
  • ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें
  • केले के पेड़ की पूजा करें

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:6 महीने में शनि, गुरु,राहु,केतु करेंगे धमाल, राजा समान होगा इन 3 राशियों का जीवन
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि पर कैसा होगा शनि वक्री का असर, साढ़ेसाती में करें ये 10 उपाय
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
guru gochar Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने