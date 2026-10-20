अगले 12 दिन 5 राशियों को लाभ, जूपिटर गोचर से दिखेगा बदलाव
Jupiter Nakshatra Gochar Rashifal 2026: जूपिटर यानी गुरु ने हाल ही में अपना नक्षत्र बदला है। 31 अक्टूबर यानी आज से 12 दिन तक गुरु अश्लेषा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। जानें इस बदलाव से किन राशियों को लाभ मिलेगा?
Transit JUPITER Rashifal Guru Horoscope 2026 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु की स्थिति को बहुत ही अहम माना जाता है। गुरु यानी जूपिटर जब भी अपनी जगह बदलते हैं तो इसका असर हर राशि पर गहरा होता है। जहां इस बदलाव से कुछ राशियों के काम अटकने लगते हैं वहीं कुछ को इसका खूब लाभ भी मिलता है। कुछ दिन पहले ही जूपिटर ने अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है और अगले 31 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं यानी आज से 12 दिन तक वो इसी नक्षत्र में रहेंगे।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस गोचर से मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को कई लाभ मिलते दिखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस महीने के आखिरी तक इन राशियों की जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आएंगे?
जूपिटर गोचर से लाभ पाएंगी ये राशियां-
मेष राशि वालों पर जूपिटर गोचर का असर कैसा होगा?
गुरु की बदली हुई स्थिति से मेष राशि वालों के काम में जो भी बाधाएं आ रही थीं वो दूर होंगी। नौकरीपेशा लोग अगर किसी भी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे थे तो उन्हें लाभ मिलेगा। सीनियर्स का सहयोग मिलता दिखेगा। जिनका अपना खुद का बिजनेस है उन्हें इस समय किसी डील से फायदा होगा। वहीं पार्टनर के साथ रिश्ता और भी समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। अगर किसी बात पर किसी से बहस हो तो स्थिति जल्दी सुधर भी जाएगी।
कन्या राशि वालों पर जूपिटर गोचर का असर कैसा होगा?
जूपिटर के नक्षत्र गोचर का असर कन्या राशि वालों की जिंदगी में चार चांद लगने वाले हैं। नौकरी में सीनियर्स का साथ मिलेगा। प्रमोशन के चांस बनेंगे। तो वहीं कुछ को नई जॉब का ऑफर भी मिलने के संकेत हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ने से काम में भी मन लगेगा। बस अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। बचत करें। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें। इस बीच कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
तुला राशि वालों पर जूपिटर गोचर का असर कैसा होगा?
गुरु की चाल में बदलाव से तुला राशि वालों को भी खूब लाभ होगा। बिजनेस में प्रॉफिट मिलने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति काफी हद तक बदलने वाली है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट लाभ दे जाएगा। मान-सम्मान बढ़ेगा। पैसों की स्थिति मजबूत होते ही मन में एक राहत सी महसूस होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर सब कुछ सही होता जाएगा।
वृश्चिक राशि वालों पर जूपिटर गोचर का असर कैसा होगा?
गुरु की बदली हुई स्थिति वृश्चिक राशि वालों को खूब राहत देकर जाएगी। नौकरी में स्थिति संभलती दिखेगी। पर्सनल लाइफ में अगर कोई दिक्कत बार-बार आ रही थी तो चीजें सही होंगी। करियर में ग्रोथ साफ दिखेगी। अगर लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे थे तो कहीं से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। हालांकि अपना फैसला सोच-समझकर लेना ही सही होगा। मन खुश होगा।
मीन राशि वालों पर जूपिटर गोचर का असर कैसा होगा?
जूपिटर गोचर से मीन राशि की जिंदगी में कई अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। निजी रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। पार्टनर के साथ समझ गहरी होगी। घर परिवार के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही से बैलेंस बन पाएगा। इस बीच हो सकता है कि कहीं से नौकरी का अच्छा ऑफर मिले। कुछ लोगों को पुरानी नौकरी में ही अच्छी खबर या राहत मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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