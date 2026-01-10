Hindustan Hindi News
10 जनवरी 2026 की रात आसमान में दिखेगा खास नजारा, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

संक्षेप:

Jan 10, 2026 09:52 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Jupiter Opposition 2026: 10 जनवरी 2026 की रात आसमान में एक बेहद खास और खूबसूरत खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इस दिन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति धरती के काफी नजदीक नजर आएगा। ऐसा लगेगा मानो वह पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई दे रहा हो। खगोल विज्ञान की भाषा में इस स्थिति को ऑपोजिशन कहा जाता है। इसमें सूर्य, धरती और बृहस्पति एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और धरती बीच में होती है। नासा के मुताबिक, इस वजह से बृहस्पति पूरी रात आसमान में बेहद चमकदार दिखेगा। इस दौरान बृहस्पति धरती से लगभग 63 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। इतनी दूरी को तय करने में रोशनी को भी करीब 35 मिनट लगते हैं। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह नजारा किसी बड़े इवेंट से कम नहीं होगा।

ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति को भाग्य, धन, करियर, ज्ञान और तरक्की का कारक माना जाता है। जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं, तो उनकी शुभ दृष्टि कुछ राशियों के लिए खास मौके और अच्छे योग लेकर आती है। इस बार बन रही खगोलीय स्थिति के कारण 4 राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं, किन 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। गुरु की कृपा से लंबे समय से रुका प्रमोशन मिल सकता है या नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ बेहतर पद मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो 10 जनवरी के बाद का समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों की किस्मत इस दौरान मजबूत होती नजर आएगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर निवेश या पारिवारिक संपत्ति से फायदा हो सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। जो छात्र विदेश पढ़ाई या करियर के लिए जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं।

धनु राशि- धनु राशि के स्वामी खुद बृहस्पति हैं, इसलिए यह समय उनके लिए बेहद खास माना जा रहा है। आपकी सोच और फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। साथ ही, पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के भी योग बन रहे हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक परेशानियों से राहत दिलाने वाला साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। परिवार में किसी शुभ काम जैसे शादी या मुंडन की चर्चा आगे बढ़ सकती है।

गुरु की कृपा प्राप्त करने के आसान उपाय- 10 जनवरी को पीले रंग के कपड़े पहनें, “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रों स: गुरवे नम:” मंत्र का जाप करें और चना दाल या केसर का दान करें। इससे गुरु की कृपा प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
