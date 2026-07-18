19 जुलाई से बदलेगी गुरु की चाल, 27 जुलाई को शनि होंगे वक्री; इन 5 राशियों पर दिखेगा असर
जुलाई के आखिर में गुरु पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार इन दोनों बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह, तुला और मीन राशि वालों के लिए यह समय करियर, धन और नए अवसरों के लिहाज से खास माना जा रहा है।
जुलाई के आखिरी दिनों में दो बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है। 19 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ दिन बाद 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन और शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है, जबकि शनि कर्म और न्याय के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की बदली चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ राशियों के लिए यह समय ज्यादा अहम माना जा रहा है।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए अगले कुछ दिन नए मौके लेकर आ सकते हैं। रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पुराने काम पूरे करने का हो सकता है। किसी जरूरी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों के लिए मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। अगर लंबे समय से किसी काम का इंतजार था तो उसमें अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि अहंकार या गुस्से से बचना बेहतर रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद बन सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए स्रोत बनने के योग बन सकते हैं। नौकरी और कारोबार में सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदा दे सकता है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने तनाव से राहत मिलने के संकेत हैं।
शनि और गुरु के बदलाव का क्या मतलब है?
ज्योतिष में माना जाता है कि जब बड़े ग्रह अपनी चाल या नक्षत्र पद बदलते हैं तो उसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। गुरु का नक्षत्र पद परिवर्तन शुभ अवसरों, शिक्षा, धन और सलाह से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। वहीं शनि के वक्री होने के बाद लोगों को अपने पुराने कामों, फैसलों और जिम्मेदारियों पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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