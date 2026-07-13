जुलाई के आखिर तक होंगे 5 बड़े ग्रह परिवर्तन, मेष से मीन तक सभी राशियों पर पड़ेगा असर, पढ़ें राशिफल
15 जुलाई से महीने के आखिर तक गुरु अस्त, सूर्य का कर्क राशि में गोचर, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, शनि का वक्री होना और सूर्य-गुरु की युति जैसे 5 बड़े ग्रह परिवर्तन होंगे। इन बदलावों का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, कारोबार, धन, परिवार और सेहत पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है।
15 जुलाई से जुलाई के आखिर तक ज्योतिष की नजर से कई बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। इस दौरान गुरु अस्त होंगे, सूर्य राशि बदलेंगे, मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शनि वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष में इन घटनाओं को काफी अहम माना जाता है। माना जाता है कि इन ग्रहों की बदली हुई चाल का असर सभी 12 राशियों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, परिवार और सेहत पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं जुलाई के दूसरे पखवाड़े में कब कौन-सा ग्रह अपनी चाल बदलेगा और इसका क्या महत्व है।
15 जुलाई से गुरु होंगे अस्त
15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, विवाह, संतान, शिक्षा और भाग्य का कारक माना जाता है। गुरु के अस्त होने की अवधि में कई शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कुछ राशियों को फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत पड़ सकती है।
16 जुलाई को सूर्य करेंगे कर्क राशि में प्रवेश
16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, लेकिन इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग माना जाता है। किसी राशि को नौकरी में लाभ मिल सकता है तो किसी को खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है।
24 जुलाई को मंगल बदलेंगे नक्षत्र
24 जुलाई को मंगल मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति और भाई-बहनों का कारक माना जाता है। मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों के कामकाज और फैसलों पर असर देखने को मिल सकता है।
27 जुलाई से शनि होंगे वक्री
27 जुलाई से शनि वक्री चाल चलेंगे। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जिन लोगों पर साढ़ेसाती या ढैया चल रही है, उनके लिए यह समय ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्री शनि का असर व्यक्ति की नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों पर दिखाई दे सकता है।
29 जुलाई को बनेगी सूर्य और गुरु की युति
29 जुलाई को सूर्य और गुरु की युति बनेगी। ज्योतिष में इस युति को खास माना जाता है। इसका असर भी सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ सकता है। कुछ लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी।
सभी 12 राशियों पर रहेगा प्रभाव
जुलाई के आखिरी 15 दिनों में होने वाले इन चार बड़े ग्रह परिवर्तनों का असर मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर माना जा रहा है। किसी राशि के लिए यह समय तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को खर्च, सेहत और रिश्तों के मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
किस राशि पर क्या असर पड़ सकता है?
हर ग्रह का असर हर राशि पर अलग माना जाता है। जुलाई के आखिर तक होने वाले इन बदलावों का असर भी सभी 12 राशियों में अलग-अलग देखने को मिल सकता है।
मेष: काम की रफ्तार बढ़ सकती है। कोई नया काम हाथ लग सकता है। खर्च भी बढ़ने के आसार हैं।
वृषभ: पैसे से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में न लें। घर के कामों में समय देना पड़ सकता है।
मिथुन: नौकरी करने वालों के लिए समय अहम रह सकता है। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है।
कर्क: इस दौरान सबसे ज्यादा नजर सूर्य के गोचर पर रहेगी। काम और परिवार, दोनों में बदलाव महसूस हो सकता है।
सिंह: काम का बोझ बढ़ सकता है। खर्च भी पहले से ज्यादा रह सकता है। बेवजह की बहस से बचें।
कन्या: मेहनत का नतीजा मिल सकता है। कमाई बढ़ाने का मौका भी सामने आ सकता है।
तुला: नौकरी या कारोबार में कोई नई बात सामने आ सकती है। सोच-समझकर कदम उठाना ठीक रहेगा।
वृश्चिक: किसी पुराने काम में फिर से गति आ सकती है। यात्रा का भी प्लान बन सकता है।
धनु: पैसे के मामले में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले दोबारा सोच लें।
मकर: शनि की चाल बदलने का असर इस राशि पर ज्यादा माना जाता है। काम में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें।
कुंभ: काम का दबाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है।
मीन: परिवार और काम, दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। खर्च पर भी नजर रखना जरूरी रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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