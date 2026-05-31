जून का महीना कैसा रहेगा? जानिए 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत
जून 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि नया महीना उनके लिए क्या लेकर आएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों को करियर और धन के मामलों में फायदा मिल सकता है।
जून 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि नया महीना उनके लिए क्या लेकर आएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों को करियर और धन के मामलों में फायदा मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को सोच-समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है।
आइए जानते हैं जून का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रह सकता है
मेष राशि- जून का महीना आपके लिए मिलाजुला रह सकता है। कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का फायदा मिलने की उम्मीद है। खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी।
वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह महीना राहत लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए जून नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा।
कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों को इस महीने धैर्य के साथ काम करने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि परिवार का सहयोग मिलने से कई परेशानियां आसान हो सकती हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए जून अच्छा रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों के लिए यह महीना मेहनत वाला रह सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन उसके अच्छे नतीजे भी मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों को जून में लाभ के कई मौके मिल सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल बना रह सकता है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों को इस महीने अपनी सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कामकाज सामान्य रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन खुश रहेगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए जून का महीना सकारात्मक रह सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहने के संकेत हैं।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए यह महीना उपलब्धियां दिला सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को जून में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखना फायदेमंद रहेगा। मेहनत का फल धीरे-धीरे मिल सकता है।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों के लिए जून का महीना अच्छा रह सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों को धन लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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