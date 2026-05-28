June Rashifal 2026: जून महीने में इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन, जानें कहीं आपकी राशि तो नहीं?
June Horoscope 2026: जून का महीना कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव डालेगा, तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जानें जून माह में किन राशि वालों को वित्त, करियर व सेहत से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है।
June Monthly Horoscope 2026: जून महीने में कई ग्रह-नक्षत्र अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। 2 जून को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 8 जून को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा। 22 जून को बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में आएंगे और बुध के साथ युति बनाएंगे। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह से ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से जून का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, जून में ग्रहों के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों को फायदा होगा, जबकि कुछ राशि वालों की टेंशन बढ़ सकती है।
जानें जून में किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
1. मिथुन राशि-
मिथुन राशि वालों को जून माह में मिले जुले परिणाम मिलने के संकेत हैं। इस समय आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। भाग्य का साथ न मिलने के कारण कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। इस महीने आपको जीवनसाथी के सेहत की चिंता हो सकती है और धन खर्च करना पड़ सकता है।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव के शनि होने के कारण करियर में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इस समय आपको आत्म संतोष नहीं मिल पाएगा। कार्यों की रफ्तार धीमी हो सकती है। मानसिक शांति का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए धन भी उधार लेना पड़ सकता है। पारिवारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं।
3. कुंभ राशि-
इस समय आप पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और यह समय आपके लिए औसत रहने वाला है। आपको अवसरों में कमी का अनुभव हो सकता है। कार्यों में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। वित्तीय जीवन, करियर और लव लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेते समय सतर्क रहना जरूरी है। नौकरी पेशा में काम का दबाव बढ़ सकता है। आप थका हुआ महसूस करेंगे। धन हानि की आशंका है। इस समय आपके बजट और बचत दोनों में मुश्किलें आ सकती हैं। रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। सेहत पर नजर रखना जरूरी है।
शुभ फलों की प्राप्ति के लिए करें ये उपाय-
1. प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्योदय के समय 'ऊं सूर्याय नम:' मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं।
2. बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान