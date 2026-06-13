जून 2027 तक इन 3 राशियों पर रहेगी शनि देव की विशेष कृपा, जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव
ज्योतिष के अनुसार शनि देव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। गणनाओं के मुताबिक शनि जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। ऐसे में आने वाले समय में कई राशियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
ज्योतिषशास्त्र में शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। शनि का यह गोचर सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय ज्यादा शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाला समय काफी अच्छा माना जा रहा है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है। नौकरी करने वाले लोगों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं। वेतन बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा हो सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक तनाव में भी कमी आ सकती है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर राहत देने वाला साबित हो सकता है। अगर किसी बात को लेकर लंबे समय से परेशानी चल रही है तो उसका समाधान मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतें कम होने की संभावना है। परिवार का माहौल बेहतर रहेगा और ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी। मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग हैं। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए भी यह समय लाभ देने वाला माना जा रहा है। मेहनत का फल मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बचत बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। कारोबार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम का लाभ मिल सकता है। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग हैं। भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल होती नजर आ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि