इन मूलांक वालों के लिए शुभ रहेगा जून का महीना, मेहनत का मिलेगा पूरा फल
नया महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में लोग अपने काम, पैसों और करियर को लेकर तरह-तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसी को नौकरी में तरक्की का इंतजार है तो कोई चाहता है कि रुका हुआ काम आखिरकार पूरा हो जाए।
नया महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में लोग अपने काम, पैसों और करियर को लेकर तरह-तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसी को नौकरी में तरक्की का इंतजार है तो कोई चाहता है कि रुका हुआ काम आखिरकार पूरा हो जाए। अंक ज्योतिष की मानें तो जून का महीना कुछ मूलांक वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है।
जून का महीना मूलांक 4, 6 और 9 के लिए शुभ रह सकता है। इन लोगों को जून में ऐसे मौके मिल सकते हैं, जिनका असर उनके करियर और आर्थिक स्थिति पर दिखाई दे सकता है।
मूलांक 4: जिस काम का इंतजार था, वह पूरा हो सकता है
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून राहत भरा रह सकता है। पिछले कुछ समय से जो काम अटका हुआ था, उसमें अब हलचल दिख सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर कोई ऐसा मौका हाथ लग सकता है जिसका इंतजार लंबे समय से था।
कारोबार करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। मेहनत का नतीजा मिलने से मन हल्का रहेगा और आगे बढ़ने का भरोसा भी बढ़ेगा।
मूलांक 6: पैसों और रिश्तों दोनों में मिल सकती है खुशी
6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून अच्छा माना जा रहा है। घर-परिवार का माहौल बेहतर रह सकता है। जो लोग रिश्तों को लेकर परेशान थे, उन्हें राहत मिल सकती है।
पैसों के मामले में भी स्थिति पहले से मजबूत नजर आ रही है। कुछ लोग इस दौरान कोई बड़ी खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। लंबे समय से टल रही कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है।
मूलांक 9: मेहनत रंग ला सकती है
9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून दौड़-भाग वाला जरूर रहेगा, लेकिन फायदा भी दे सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कामकाज में मन लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का फायदा मिल सकता है। वहीं कारोबार करने वालों को कोई अच्छा सौदा मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
बाकी मूलांक वालों के लिए क्या संकेत हैं?
मूलांक 1 वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। मूलांक 3 के छात्रों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। मूलांक 5 वालों के लिए नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे संकेत हैं।
वहीं मूलांक 2 और 8 वालों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी फैसले से पहले दो बार सोच लेना बेहतर रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए समय सामान्य लेकिन संतुलित रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि