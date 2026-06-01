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June Vrat Tyohar List 2026: सोमवती अमावस्या से लेकर निर्जला एकादशी तक, जून माह के व्रत-त्योहार की लिस्ट यहां देखें

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जून 2026 व्रत त्योहार लिस्ट: निर्जला एकादशी, वट पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, संकष्टी चतुर्थी आदि की तिथियां। अधिकमास और गुरु गोचर के साथ जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार जानें।

June Vrat Tyohar List 2026: सोमवती अमावस्या से लेकर निर्जला एकादशी तक, जून माह के व्रत-त्योहार की लिस्ट यहां देखें

जून 2026 का महीना आस्था और भक्ति के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। इस बार जून की शुरुआत अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास के साथ हो रही है, जो सनातन धर्म में पूजा-पाठ, व्रत और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अधिकमास में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने कई महत्वपूर्ण व्रत, त्योहार और एकादशियां पड़ रही हैं, जो भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं।

अधिकमास का महत्व

जून 2026 में अधिकमास चल रहा है, जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस मास में व्रत-उपवास, जप, कीर्तन और दान-पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अधिकमास 15 जून 2026 को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान भक्तों को नियमित रूप से भगवान विष्णु, शिव और गणेश की आराधना करनी चाहिए।

जून 2026 में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार

  • 3 जून 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी
  • 8 जून 2026: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
  • 11 जून 2026: परम एकादशी
  • 12 जून 2026: शुक्र प्रदोष व्रत
  • 13 जून 2026: मासिक शिवरात्रि
  • 15 जून 2026: अधिक दर्श अमावस्या (सोमवती अमावस्या)
  • 15 जून 2026: मिथुन संक्रांति और अधिकमास समाप्ति
  • 18 जून 2026: प्रद्युम्न चतुर्थी
  • 19 जून 2026: स्कन्द षष्ठी
  • 22 जून 2026: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी
  • 25 जून 2026: निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती
  • 27 जून 2026: शनि प्रदोष व्रत
  • 29 जून 2026: वट पूर्णिमा व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा

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निर्जला एकादशी का विशेष महत्व

25 जून 2026 को पड़ने वाली निर्जला एकादशी इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

ग्रह गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव

जून 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हो रहे हैं:

  • 2 जून: गुरु का कर्क राशि में गोचर
  • 8 जून: शुक्र का कर्क राशि में गोचर
  • 15 जून: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर
  • 21 जून: मंगल का वृषभ राशि में गोचर
  • 22 जून: बुध का कर्क राशि में गोचर
  • 29 जून: बुध वक्री

ये गोचर करियर, धन और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। गुरु और शुक्र का कर्क राशि में जाना भावनात्मक संतुलन और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

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जून 2026 के विशेष कार्य

इस महीने को शुभ बनाने के लिए रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अधिकमास में दान-पुण्य पर विशेष ध्यान दें। निर्जला एकादशी और वट पूर्णिमा जैसे व्रत श्रद्धा से रखें। घर में साफ-सफाई रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

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जून 2026 का महीना आस्था, भक्ति और नए संकल्पों का महीना है। इन व्रत-त्योहारों का लाभ उठाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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