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June Ekadashi Date 2026: जून में परमा और निर्जला एकादशी व्रत कब है? नोट कर लें सही डेट

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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June Ekadashi Vrat 2026: शास्त्रों में हर एकादशी व्रत का अलग-अलग महत्व वर्णित है। हर महीने दो एकादशी व्रत आते हैं। कुछ दिनों में जून का महीना शुरू होने वाला है। जानें जून में एकादशी व्रत कब-कब रखा जाएगा।

June Ekadashi Date 2026: जून में परमा और निर्जला एकादशी व्रत कब है? नोट कर लें सही डेट

June 2026 me Ekadashi Vrat Kab Hain: दू धर्म में एकादशी व्रत मोक्ष और पाप मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर महीने दो एकादशी व्रत आते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जून में परमा और निर्जला एकादशी व्रत रखे जाएंगे। अगर आप भी एकादशी व्रत करते हैं, तो जान लें जून महीने में आने वाले व्रत की सही तारीख, पूजा का मुहूर्त और व्रत पारण का समय।जानें जून में कब-कब है एकादशी व्रत।

जून में परमा एकादशी व्रत कब है:

हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 11 जून 2026 को सुबह 12 बजकर 57 मिनट पर प्रारंभ होगी और 11 जून 2026 को रात 10 बजकर 36 मिनट पर समाप्त होगी। ज्येष्ठ माह में परमा एकादशी 11 जून 2026 को है।

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परमा एकादशी पूजा का समय: परमा एकादशी पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ फलदायी माना जाता है। परमा एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 02 मिनट से सुबह 04 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। पूजन का अमृत काल सुबह 05 बजकर 59 मिनट से सुबह 07 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा।

परमा एकादशी व्रत पारण का समय- परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 23 मिनट से सुबह 08 बजकर 10 मिनट तक रहेगा।

जून में निर्जला एकादशी व्रत कब है:

हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 24 जून को शाम 06 बजकर 12 मिनट पर प्रारंभ होगी और 25 जून को रात 08 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा।

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निर्जला एकादशी पूजा का समय: निर्जला एकादशी पर पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 05 मिनट से सुबह 04 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। रवि योग सुबह 05 बजकर 25 मिनट से शाम 04 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 07 बजकर 21 मिनट से शाम 07 बजकर 42 मिनट तक रहेगा।

निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय: निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 25 मिनट से सुबह 08 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।

एकादशी व्रत का फल: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में सुख-समृद्धि व शांति आती है। एकादशी व्रत मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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