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जून आर्थिक राशिफल 2026: जून में किन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति और किनका बिगड़ेगा बजट?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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 June financial horoscope mesh to meen rashi: जून माह में होने वाले ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जानें जून में किन राशि वालों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति और किनका बजट बिगड़ सकता है।

जून आर्थिक राशिफल 2026: जून में किन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति और किनका बिगड़ेगा बजट?

June Financial Horoscope 2026: जून 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। 2 जून को गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों के लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। इसके बाद 8 जून को शुक्र का कर्क गोचर होगा, जो कई राशियों की वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आएंगे। सूर्य गोचर के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसके बाद 21 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल गोचर से कई राशियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इस तरह से जून में होने वाले कई बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। जानें जून का महीना आर्थिक रूप से किस राशि के लिए क्या फल लेकर आया है।

मेष राशि-

मेष राशि वालों को जून महीने में धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार होने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नए अवसरों की प्राप्ति होगी।

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वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों को जून में आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। बचत पर आपको फोकस बढ़ेगा। भविष्य के लिए आप आर्थिक योजनाएं बना सकते हैं।

मिथुन राशि-

मिथुन राशि वालों को जून में आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस का प्रभाव आने वाले अप्रेजल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिससे आपको आय में वृद्धि मिल सकती है। भविष्य के लिए धन संचय करने में सफल रहेंगे।

कर्क राशि-

कर्क राशि वालों को आय के नए सोर्स बनेंगे। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यह समय आपको आर्थिक व व्यावसायिक रूप से तरक्की दिला सकता है। धन का आवक बढ़ेगा, लेकिन निवेश में सतर्कता बरतें।

सिंह राशि-

सिंह राशि वालों को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के प्रभाव से जून महीने में निवेश से लाभ होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि इस समय आपको उधार देने से बचना चाहिए।

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कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना आर्थिक रूप से लाभकारी रहने वाला है। इस समय आप खुद की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करेंगे। धन आगमन से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे।

तुला राशि-

तुला राशि वालों को धन से जुड़े मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी निवेश से पहले पूरी तरह से जांच-पड़ताल जरूरी है। अनजान व्यक्ति के साथ धन के लेनदेन से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए जून का महीना धन की स्थिति में बड़ा फेरबदल कर सकता है। जून की शुरुआत में आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे धन की बचत में संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

धनु राशि-

धनु राशि वालों को जून में धन के मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धन से जुड़े नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यह समय निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है।

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मकर राशि-

मकर राशि वालों को इस समय आर्थिक सफलता के मजबूत योग बन रहे हैं। इस समय आपको धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। जून के अंत में खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए आर्थिक रूप से यह समय उतार-चढ़ाव वाला रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपके कामकाज में वृद्धि होगी और आर्थिक मुनाफा हो सकता है। मध्य में खर्चों के बढ़ने से मानसिक तनाव हो सकता है। निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत है।

मीन राशि-

मीन राशि के जातकों को जून माह में अपने आर्थिक बजट पर ध्यान देना चाहिए। इस समय आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए आपको धैर्य व संयम से काम लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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