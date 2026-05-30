जून में गुरु और बुध समेत 5 बड़े ग्रह बदलेंगे चाल, करियर-लव लाइफ और पैसों से जुड़े मामलों में आएंगे बड़े बदलाव
June 2026 Transit: जून 2026 में 5 बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। गुरु और बुध समेत कई ग्रहों की बदलती हुई चाल करियर, रिश्तों और पैसों के मामलों में बड़े बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं कि जून में कौन-कौन से गोचर होने वाले हैं और इनका हम पर क्या असर पड़ेगा?
जून का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस महीने में गुरु से लेकर शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध जैसे बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते दिखेंगे। ग्रहों की बदलती चाल का असर करियर से लेकर पैसों और लव लाइफ पर खूब दिखेगा। इस दौरान नए मौके मिलेंगे। नए लोग मिलेंगे। वहीं कुछ लोगों को कोई भी फैसला लेने वक्त सावधानी ही बरतनी है नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं कि जून के महीने में होने वाले गोचर हम पर क्या असर डालेंगे?
जून 2026 में होने जा रहे कई गोचर जिंदगी पर डालेंगे कई प्रभाव
गुरु गोचर से शुरु होगा गोल्डन टाइम
जून की शुरुआत में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कर्क को गुरु की उच्च राशि माना जाता है। ऐसे में ये गोचर करियर से लेकर पर्सनल लाइफ में सब कुछ ट्रैक पर वापस लाएगा। कुछ लोगों को नए मौके मिलेंगे तो वहीं लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे या कई लोग नए रिश्ते में बंधते दिखेंगे।
शुक्र गोचर से आएगा रिश्तों में सुधार
8 जून की तारीख ज्योतिषीय लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस दिन शुक्र चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। शुक्र प्यार, पैसा और लग्जरी का कारक माना जाता है। ऐसे में इस गोचर से रिश्तों में सुधार आता दिखेगा। कई लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वहीं परिवार के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होगी। इस दौरान पैसों से जुड़े फैसले काफी महत्वपूर्ण रखेंगे।
सूर्य के गोचर से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस
जून के महीने में सूर्य का गोचर होगा। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को हमेशा कॉन्फिडेंस और लीडरशिप का कारक माना जाता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से कई लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे मौके मिलेंगे। वहीं इसके प्रभाव से इमेज और भी मजबूज बनेगी।
मंगल गोचर से पूरे होंगे अटके हुए काम
मंगल 21 जून को शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा और साहस का कारक माना जाता है। इस दौरान लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे। खुद के अंदर एक अच्छी और नई ऊर्जा महसूस होग। बस इस दौरान जल्दबाजी या फिर गुस्सा नहीं करना है।
महीने के अंत में बुध बढ़ाएंगे चुनौतियां
ज्योतिषीय गणना के अनुसार बुध ग्रह 22 जून को मिथुन से लेकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान अपनी फीलिंग्स खुलकर कह पाना आसान होगा और रिश्तों में अपनापन भी बढ़ेगा। इसके ठीक 7 दिन बाद यानी 29 जून को बुध वक्री चाल चलेंगे। इस दौरान पैसों से जुड़े मामले में सतर्क रहना जरूरी होगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना नुकसान पहुंचा सकता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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