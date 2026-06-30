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July Festival List: गुप्त नवरात्रि से लेकर देवशयनी एकादशी तक, देखें जुलाई में व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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July Vrat-Festival Date List 2026: जुलाई का महीना ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस माह में कई बड़े व्रत-त्योहार पड़ेंगे। यहां देखें जुलाई महीने में आने वाले सभी प्रमुख व्रत-त्योहारों की तिथि और महत्व।

July Festival List: गुप्त नवरात्रि से लेकर देवशयनी एकादशी तक, देखें जुलाई में व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

July Month Fast-Festival Full List 2026: हिंदू धर्म में व्रत-त्योहारों का विशेष महत्व है। जुलाई महीने में कई प्रमुख व्रत-त्योहार पड़ेंगे। इस महीने की शुरुआत कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी से होगी और समापन आषाढ़ पूर्णिमा से होगा। इसके अलावा इस माह में योगिनी एकादशी, मासिक शिवरात्रि, आषाढ़ अमावस्या, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जगन्नाथ रथ यात्रा और देवशयनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार आएंगे। हिंदू धर्म में हर तिथि का अलग-अलग महत्व और फल होता है। आइए जानते हैं कि जुलाई महीने में कब, कौन-सा व्रत-त्योहार पड़ेगा।

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जुलाई महीने के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट:

तिथिव्रत-त्योहार
3 जुलाई 2026कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी
6 जुलाई 2026कालाष्टमी
10 जुलाई 2026योगिनी एकादशी
12 जुलाई 2026रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि
14 जुलाई 2026आषाढ़ अमावस्या
15 जुलाई 2026आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ
16 जुलाई 2026जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ
17 जुलाई 2026अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी

22 जुलाई 2026

25 जुलाई 2026
26 जुलाई 2026
29 जुलाई 2026

भड़ली नवमी

देवशयनी एकादशी
रवि प्रदोष व्रत
गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा
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योगिनी एकादशी:

आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि:

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि का यह सबसे प्रमुख नियम है और नवरात्रि के नौ दिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है।

जगन्नाथ रथयात्रा पुरी

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में भव्य श्री जगन्नाथ रथयात्रा का आयोजन किया जाता है। तीन अलग-अलग रथों में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होते हैं।

हरिशयनी एकादशी

हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है।

चातुर्मास का महत्व:

हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास की अवधि चार महीने की होती है। इन चार महीनों में शुभ या मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। इन चार महीनों में भगवान श्रीहरि योग निद्रा में रहते हैं।

गुरु पूर्णिमा का महत्व:

शास्त्रों के अनुसार, गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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