July Vivah Shubh Muhurat 2026: जुलाई में विवाह के लिए शुभ हैं केवल ये 6 दिन, जानें गृह प्रवेश मुहूर्त भी
July Vivah and Grah Pravesh ka Muhurat 2026: जुलाई में शादी-ब्याह के लिए केवल 6 तिथियां उपलब्ध हैं और इसके बाद चार महीने के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। जानें जुलाई 2026 में विवाह और गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां कौन-कौन सी हैं।
July Vivah and Grah Pravesh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में विवाह एक पवित्र और शुभ बंधन माना गया है। यह सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण संस्कार के लिए ग्रह-नक्षत्रों की शुभ स्थिति को देखते हुए शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। हालांकि वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे ही शुभ या मांगलिक कार्यों को किया जा सकता है, इन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। जुलाई में चातुर्मास प्रारंभ होगा और इसी के साथ इस महीने में शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। ज्योतिषाचार्य अशोक वाष्णेय के अनुसार जुलाई में सिर्फ छह दिन विवाह के लिए शुभ और उत्तम रहेंगे। आइए जानते हैं जुलाई 2026 के विवाह मुहूर्त और गृह प्रवेश मुहूर्त का समय और तारीख।
जुलाई 2026 में विवाह के लिए शुभ तिथियां:
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, जुलाई में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए केवल छह शुभ मुहूर्त बाकी है। 25 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा। चातुर्मास के चार महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इस दौरान शादी-विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन समेत अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। जुलाई में विवाह के लिए शुभ तिथियां 2, 3,4,9,11 और 12 जुलाई हैं।
चातुर्मास में क्या करना चाहिए:
25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है। इस अवधि में तप, जाप,दान, सत्संग और कथा-श्रवण का विशेष महत्व है।
जुलाई के बाद कब से शुरू होंगे विवाह मुहूर्त:
12 जुलाई के बाद विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इसलिए इसके बाद मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। नवंबर में देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी-शालिग्राम विवाह के बाद फिर से विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त या तिथियां प्रारंभ होंगी।
जुलाई 2026 गृह प्रवेश मुहूर्त:
पंचांग के अनुसार, जुलाई 2026 में गृह प्रवेश के लिए केवल 3 शुभ तिथियां 1 जुलाई, 2 जुलाई और 6 जुलाई उपलब्ध हैं। घर के गृह प्रवेश के लिए भद्रा और राहुकाल का भी विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा और राहुकाल को अशुभ काल माना जाता है। इस दौरान शुभ या मांगलिक कार्यों की मनाही होती है।
देखें शुभ मुहूर्त:
1 जुलाई 2026: सुबह 06:51 बजे से शाम 04:04 बजे तक।
2 जुलाई 2026: सुबह 05:27 बजे से सुबह 09:27 तक बजे तक।
6 जुलाई 2026 : दोपहर 01:41 बजे से अगले दिन 7 जुलाई को सुबह 05:29 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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