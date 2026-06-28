जुलाई में इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ और मीन राशि रहें अलर्ट
July Rashifal 2026 July Horoscope : ग्रहों की बदलती चालों से सभी राशियों पर कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। जुलाई का गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव तो कुछ राशि के जातकों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है।
July Rashifal 2026 July Horoscope, जुलाई की लकी राशियां : कुछ ही दिनों में जुलाई के महीने की शुरुआत होने जा रही है। आने वाले 31 दिनों के अंदर 5 बड़े ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे। जुलाई महीने के गोचर की शुरुआत धन और वैभव के कारक शुक्र ग्रह से होगी। फिर बुध और सूर्य गोचर करेंगे। जुलाई के महीने में मन के कारक चंद्र का गोचर भी कई बार देखने को मिलेगा। ग्रहों की इन बदलती चालों से सभी राशियों पर कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। जुलाई का गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव तो कुछ राशि के जातकों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं शनि, बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य की चाल जुलाई में किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकती है -
जुलाई में इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ और मीन राशि रहें अलर्ट
जुलाई के महीने में कब-कब और किन ग्रहों का होगा गोचर?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई के दिन सिंह राशि में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। 7 जुलाई के दिन सुबह में मिथुन राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होगा। 15 जुलाई के दिन गुरु अस्त होने जा रहे हैं। वहीं, 16 जुलाई के दिन कर्क राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होगा। जुलाई के महीने में 23 तारीख को बुध मार्गी होंगे। 27 जुलाई के दिन न्याय प्रिय शनि देव वक्री चाल में गोचर करना शुरू करेंगे।
जुलाई के महीने में किन राशियों को होगा लाभ?
ज्योतिष गणना के अनुसार, जुलाई का महीना वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल आपको लाभ दिलाएगी। करियर तौर पर प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन का आगमन भी होगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर साबित होगी। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। विदेश की यात्रा भी संभव है।
जुलाई के महीने में किन राशियों को रहना होगा सावधान ?
ज्योतिष गणना के अनुसार, जुलाई का महीना कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम नहीं माना जा रहा है। ऐसे में आपको इस महीने सावधानी बरतने की खास जरूरत है। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। अपने शब्दों में सावधानी बरतें। कंट्रोल रखें। बेवजह झगड़ा न करें, खुलकर बातचीत करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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