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जुलाई में इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ और मीन राशि रहें अलर्ट

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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July Rashifal 2026 July Horoscope : ग्रहों की बदलती चालों से सभी राशियों पर कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। जुलाई का गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव तो कुछ राशि के जातकों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। 

जुलाई में इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ और मीन राशि रहें अलर्ट

July Rashifal 2026 July Horoscope, जुलाई की लकी राशियां : कुछ ही दिनों में जुलाई के महीने की शुरुआत होने जा रही है। आने वाले 31 दिनों के अंदर 5 बड़े ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे। जुलाई महीने के गोचर की शुरुआत धन और वैभव के कारक शुक्र ग्रह से होगी। फिर बुध और सूर्य गोचर करेंगे। जुलाई के महीने में मन के कारक चंद्र का गोचर भी कई बार देखने को मिलेगा। ग्रहों की इन बदलती चालों से सभी राशियों पर कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। जुलाई का गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव तो कुछ राशि के जातकों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं शनि, बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य की चाल जुलाई में किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकती है -

जुलाई में इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ और मीन राशि रहें अलर्ट

जुलाई के महीने में कब-कब और किन ग्रहों का होगा गोचर?

हिंदू पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई के दिन सिंह राशि में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। 7 जुलाई के दिन सुबह में मिथुन राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होगा। 15 जुलाई के दिन गुरु अस्त होने जा रहे हैं। वहीं, 16 जुलाई के दिन कर्क राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होगा। जुलाई के महीने में 23 तारीख को बुध मार्गी होंगे। 27 जुलाई के दिन न्याय प्रिय शनि देव वक्री चाल में गोचर करना शुरू करेंगे।

जुलाई के महीने में किन राशियों को होगा लाभ?

ज्योतिष गणना के अनुसार, जुलाई का महीना वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल आपको लाभ दिलाएगी। करियर तौर पर प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन का आगमन भी होगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर साबित होगी। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। विदेश की यात्रा भी संभव है।

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जुलाई के महीने में किन राशियों को रहना होगा सावधान ?

ज्योतिष गणना के अनुसार, जुलाई का महीना कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम नहीं माना जा रहा है। ऐसे में आपको इस महीने सावधानी बरतने की खास जरूरत है। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। अपने शब्दों में सावधानी बरतें। कंट्रोल रखें। बेवजह झगड़ा न करें, खुलकर बातचीत करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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