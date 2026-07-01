July Prediction Numerology: जुलाई में सतर्क रहें इन तारीखों में जन्मे लोग, ना लें कोई भी बड़ा फैसला
Numerology Prediction: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 2 और 7 वालों को जुलाई के महीने में सतर्क रहने की जरूरत है। जानिए इस महीने में किन बातों का ध्यान रखना है? साथ में जानें जरूरी टिप्स।
हर नए महीने की शुरुआत होने के साथ ही मन में सवाल आता है कि आखिर ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा? बात की जाए जुलाई की तो कुछ लोगों के लिए ये महीना एक नई शुरुआत जैसा है। वहीं कुछ लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ मूलांक वालों को इस महीने खुद पर और खुद के फैसलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर कि करियर, पैसे, रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना इनके लिए सही साबित नहीं होगा। अगर आपका मूलांक 1, 2 या फिर 7 है तो ये सलाह आपके लिए ही है। जानिए जुलाई में आपकी ओर से किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
मूलांक 1 वालों के लिए कैसा होगा जुलाई का महीना?
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो जुलाई के महीने में आपको कई चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपका स्वामी ग्रह सूर्य है। वैसे तो ये साल आपके लिए अच्छा ही जाएगा लेकिन जुलाई में कुछ चीजें अगर सही तरीके से नहीं की गई तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और जल्दी फैसला लेते हैं। हालांकि जुलाई में यही आदत मुश्किल बढ़ा सकता है। नौकरी बदलने, नए बिजनेस की शुरुआत या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हर एक चीज पहले समझ लें। अच्छा यही होगा कि इस महीने के लिए इन चीजों को टाल दें। किसी की बातों में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। किसी से बिना वजह बहस ना करें। इस महीने धैर्य रखेंगे तो चीजें आपके ही फेवर में होंगी।
मूलांक 2 और मूलांक 7 के लिए कैसी होगी जुलाई?
जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होगा। वहीं 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार दोनों ही मूलांक के लोग काफी सेंसेटिव होते हैं। जुलाई के महीने में मन बार-बार बदल सकता है। ऐसे में सही फैसला लेने मुश्किल लग सकता है। रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है। इस वजह से बिना किसी की पूरी बात जाने किसी नतीजे पर ना पहुंचे। वहीं पैसों और इन्वेस्टमेंट के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें। इस महीने थोड़ा रुक जाएं। जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। इस महीने काम का थोड़ा प्रेशर हो सकता है। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और बाहरी चीजें खाने से परहेज करें।
मूलांक 1, 2 और 7 वालों के लिए सलाह
1. सोच-समझकर कोई भी काम करें।
2. अगर कोई फैसला जरूरी है तो बड़ों की राय जरूर लें।
3. खर्चा करने से पहले बजट तैयार करें।
4. भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें।
5. गुस्सा कम करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी।
6. मेडिटेशन वगैरह करें ताकि मन शांत रहे।
7. किसी को तुरंत रिएक्शन देने से बचें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र