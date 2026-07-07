Pradosh: जुलाई में प्रदोष व्रत कब, जानें डेट, मुहूर्त और शिव पूजा विधि
July Pradosh 2026 Date kab hai pradosh vrat : जुलाई के महीने में दो बार प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत पर शिव भगवान की पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति बनी रहती है।
July Pradosh 2026 Date kab hai pradosh, रवि प्रदोष व्रत : हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जुलाई के महीने में दो बार प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत पर शिव भगवान की पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति बनी रहती है। हिन्दू धर्म में त्रयोदशी तिथि विशेष महत्व रखती है। जुलाई में इस साल दो रवि प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। त्रयोदशी तिथि पर संध्या के समय शिव पूजन करने का महत्व है। इसलिए आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत पारण का दिन है।
जुलाई में प्रदोष व्रत कब, जानें डेट, मुहूर्त और शिव पूजा विधि
जुलाई में प्रदोष व्रत कब है?
1- आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 जुलाई के दिन रात में 2 बजकर 04 मिनट से हो रही है, जो 12 जुलाई के दिन रात में 10 बजकर 29 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के चलते कृष्ण रवि प्रदोष का व्रत 12 जुलाई के दिन ही रखा जाएगा।
2- आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जुलाई के दिन दोपहर में 01 बजकर 57 मिनट से हो रही है, जो 27 जुलाई के दिन शाम में 04 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। ऐसे में शुक्ल रवि प्रदोष का व्रत 26 जुलाई के दिन ही रखा जाएगा।
जुलाई में प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त क्या रहेगा?
1- कृष्ण रवि प्रदोष व्रत रविवार, जुलाई 12, 2026 को प्रदोष पूजा मुहूर्त
शाम (07:03 बजे से 09:07 मिनट तक)
अवधि - 02 घंटे 04 मिनट्स
2- शुक्ल रवि प्रदोष व्रत रविवार, जुलाई 26, 2026 को प्रदोष पूजा मुहूर्त
शाम (06:58 बजे से 09:04 मिनट तक)
अवधि - 02 घंटे 06 मिनट्स
रवि प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करें?
स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूलि बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा-अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र-जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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