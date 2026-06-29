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July Monthly Horoscope 2026: जुलाई में किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा संभलकर, जानें भविष्यफल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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July Monthly Horoscope 2026: जुलाई में ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस महीने कुछ राशियों को करियर, कारोबार और धन के मामलों में लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

July Monthly Horoscope 2026: जुलाई में किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा संभलकर, जानें भविष्यफल

July Monthly Horoscope 2026: नया महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि जुलाई उनके लिए कैसा रहेगा। किसी की नौकरी में तरक्की होगी या नहीं, कारोबार में फायदा मिलेगा या नहीं, सेहत कैसी रहेगी और किस राशि को संभलकर चलना होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने ग्रहों की चाल के आधार पर जुलाई महीने का राशिफल बताया है। उनके अनुसार, इस महीने कुछ राशियों के लिए अच्छे मौके बनेंगे, जबकि कुछ लोगों को सेहत, खर्च और रिश्तों के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का जुलाई मासिक राशिफल।

मेष राशि- जुलाई की शुरुआत में सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और महीने के दूसरे हिस्से में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसका असर मेष राशि पर मिला-जुला रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन बाद में स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। व्यापार और निवेश के मामले में लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। सिर से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें।

वृषभ राशि- इस महीने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। हार्मोनल समस्या, यूरिक एसिड या शुगर लेवल बढ़ने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। प्रेम और संतान पक्ष अच्छा रहेगा। व्यापार और निवेश के मामलों में भी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन सेहत को नजरअंदाज न करें।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों और संतान पक्ष में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। अगर नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। पुराने रिश्ते को संभालकर रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धन लाभ के योग हैं और वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है।

कर्क राशि- क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। बुखार या मौसमी बीमारी से बचने की कोशिश करें। भाग्य का साथ मिलेगा और पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। प्रेम, संतान और पारिवारिक जीवन में खुशी बनी रहेगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है।

सिंह राशि- महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है। आधे महीने के बाद स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बेचैनी और घबराहट बनी रह सकती है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और संतान को लेकर चिंता हो सकती है। धन आता रहेगा, लेकिन शुभ कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्थिति पहले से बेहतर होगी। प्रेम, संतान और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने स्रोतों से भी लाभ मिलेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सरकारी मामलों में सावधानी रखें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी सरकारी नियम की अनदेखी न करें।

तुला राशि- करियर और व्यापार में मजबूती आएगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों और पिता का सहयोग मिलेगा। राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे रह सकता है, जबकि प्रेम और संतान पक्ष सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि- यह महीना हर लिहाज से सुधार लेकर आएगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा। प्रेम, संतान और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं।

धनु राशि- स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। महीने के दूसरे हिस्से में सरकारी मामलों में सावधानी रखें। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल सकता है और कुछ कामों में रुकावट आ सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा।

मकर राशि- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी और नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। करियर में लगातार प्रगति होगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी रखें। नया व्यापार शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें।

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कुंभ राशि- स्वास्थ्य, प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि विरोधियों की संख्या बढ़ सकती है और अपने लोग भी विरोध कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी।

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मीन राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम, संतान और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। निवेश के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शानदार साबित हो सकता है। संतान से अच्छी खबर मिल सकती है और सरकारी कार्यों में भी सहयोग मिलने के संकेत हैं।

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लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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